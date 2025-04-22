Вейн 2 сезон: коли вийде продовження кримінальної молодіжної комедії в Україні

Кримінальна молодіжна комедія Вейн ще у день прем’єри потрапила в рекордсмени — за першу ж годину після появи на Netflix її завантажило понад мільйон глядачів.

Захопливий сюжет і злегка нерозважливі персонажі міцно тримали увагу у першому сезоні, тож тепер фанати з нетерпінням очікують виходу другого. Тим паче, що фінальна серія дала зрозуміти — творці планують продовження.

Коли вийде 2 сезон серіалу Вейн в Україні — ми зібрали для тебе усі відомі подробиці.

Серіал Вейн — сюжет

В основі цього насправді антигеройського серіалу Шона Сіммонса — взаємини та спільні пригоди двох підлітків — Вейна і Дел, випадкова зустріч яких переросла в міцну прихильність.

Вейн, безсумнівно, бунтар, і сильно відрізняється від однолітків тим, що готовий кинути виклик суспільству. Разом із задиристою та впевненою в собі Дел він вирушає в подорож, щоб повернути свою заповітну мрію — викрадений автомобіль покійного батька, легендарний Pontiac Trans Am 1987 року.

Дорогою герої стикаються з несправедливістю, і Вейн, який не терпить кривдників, жорстоко карає злочинців. Деякий час їм вдається уникати наслідків, але незабаром вони виявляються втягнутими в більш ніж серйозні неприємності.

Чим завершиться ця ризикована пригода — глядачі дізнаються в другій частині серіалу Вейн.

Коли вийде Вейн 2 сезон

Серіал зібрав десятки мільйонів переглядів на YouTube та отримав визнання критиків. Згодом він знайшов нову платформу й у листопаді 2020 року став доступний на Amazon Prime.

Актори та творці шоу, включно з шоураннером Шоном Сіммонсом і зірками Марком МакКенною та Сіарою Браво, активно закликали глядачів підтримати проект, оскільки його успіх на Amazon міг би призвести до виходу другого сезону Вейну.

Але, на жаль, серіал Вейн поки не отримав офіційного продовження на другий сезон. Amazon, який купив права на трансляцію 2020 року, не оголосив ні про продовження, ні про скасування проекту.

Творець шоу Шон Сіммонс заявив, що вже написав сценарій прем’єрного епізоду другого сезону Вейну і розробив його подальший сюжет.

Він висловлює велике бажання повернутися до історії, якщо випаде можливість.

Проте майбутнім зйомкам існує цілком реальна перешкода: щільна зайнятість ключових акторів, включно з Марком Маккенною (Вейн) і Сіарою Браво (Дел), в інших проектах. Це також може вплинути на терміни можливого виробництва.

Офіційної дати виходу другого сезону серіалу Вейн поки немає, але віддані глядачі плекають надію.

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