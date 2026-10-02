Стиль жизни Садоводство и огород

Как сажать нарциссы осенью: простые правила для пышного цветения

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 октября 2026, 14:00 4 мин.
Осенняя посадка нарциссов: когда начинать и как не ошибиться
Фото Pexels

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