Доплаты медикам скорой в Киеве во время атак: детали решения

Медики экстренной помощи в Киеве будут получать доплаты за работу на местах поражения во время атак российской армии. Соответствующее решение принял Киевский городской совет.

Об этом сообщил столичный Департамент здравоохранения.

Доплаты медикам экстренной помощи в Киеве: что известно

Киевсовет ввел дополнительные выплаты медикам бригад экстренной медицинской помощи, работающим на местах поражения во время российских атак.

— Мы вводим доплаты медикам экстренной медицины, которые выезжают на места попадания во время атак врага на Киев. Отмечу, медики всегда прибывают первыми. Работают день и ночь. Спасают здоровье и жизнь людей, — сказал городской голова Виталий Кличко.

Сообщается, что размер дополнительной выплаты зависит от времени работы или продолжительности выезда медика.

Столичным медикам экстренной помощи будут доплачивать за:

работу во время воздушной тревоги;

работу непосредственно на месте поражения;

на месте поражения во время воздушной тревоги — повышенная ставка.

Ранее мы сообщали, как работают учреждения, в том числе медицинские, и общественный транспорт в Киеве во время желтых и красных уровней угроз.

Фото: Департамент охорони здоров’я міста Києва

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