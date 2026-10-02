Стиль жизни

Когда выкапывать канны и как это правильно делать: чтобы летом клумбы пылали огнем

Виктория Мельник, журналист сайта 02 октября 2026, 12:30 2 мин.
когда пересаживать канны
Фото Pexels

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