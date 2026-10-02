Когда выкапывать канны и как это правильно делать: чтобы летом клумбы пылали огнем

Канны — это роскошные, яркие цветы, радующие глаз. Выращивать их очень просто, ведь канны не требуют особого ухода, а цветут все лето и осень.

Однако цветы канны не могут зимовать в открытом грунте. Выкапывать канны осенью необходимо, чтобы хранить вплоть до весны.

Как правильно выкапывать канны осенью и где их хранить, мы расскажем тебе дальше.

Когда выкапывать канны

Канны – это крупные цветы с раскидистым корневищем. За сезон они могут достигнуть и 250 см высотой, так что выкапывать канны может быть сложнее, чем низкорослые цветы.

Для начала следует убавлять полив канн с приходом осени. Выкапывать канны можно в начале или середине осени, то есть в конце сентября и в течение всего октября.

Степень готовности растения к выкапыванию определяют так: после заморозков листья должны почернеть, значит уже время.

Но не волнуйся, если ночью уже взялись заморозки: главное, чтобы холодные температуры еще не были стабильными.

Как правильно выкапывать канны осенью

Подготовь садовые вилы. Их использовать лучше, чем лопату, поскольку так ты меньше повредишь корни растения. Аккуратно окопай растение в 20-30 см от стебля растения. Вынимай растение вместе с землей на корнях и не встряхивай её — так корни лучше перезимуют. Обрежь надземную часть растения на высоте 20 см. Складывай растения в ящик или мешок, где они будут зимовать.

Помни, что нельзя повреждать место, где растение соединено с корневищами. Тогда луковица может сгнить.

Как хранить канны зимой

До весны растения сохраняют при оптимальной температуре от +7ºС до +9ºC.

Хранить можно в погребе, если он есть, или на нижней полке холодильника. Лучше хранить корневища в ящиках, пересыпанных землей или торфяным субстратом, чтобы корни не пересохли.

Канны выкапывают вместе с георгинами. Как хранить георгины зимой, мы рассказывали раньше.

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