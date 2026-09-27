Хризантемы — одни из самых устойчивых цветов, которые растут и радуют до первых заморозков. Их можно посадить осенью, чтобы уменьшить количество работы на весенние высадки. Читай в нашем материале, как садить хризантемы осенью и когда следует начинать.

Как садить хризантемы осенью и когда это следует делать

Кто-то садит хризантемы осенью, а кто-то весной. Это выбор каждого садовода. В любом случае, если ты хочешь заняться этим в осенний сезон, мы поделимся преимуществами и правилами посадки хризантем.

Морозостойкие сорта в открытый грунт нужно высаживать за 2-3 недели до начала заморозков. Такое количество времени им нужно для укоренения. Лучше всего провести осеннюю высадку хризантем до середины октября.

Участок для хризантем должен быть солнечным и теплым. Теневые части сада им не подходят. Почва должна быть умеренной влажности, не болотистой и без грунтовых вод рядом. Если на твоем участке есть возвышенность или холм, это идеальное место для посадки.

День высадки должен быть пасмурным, влажным, можно даже с дождем. Время выбирай утреннее или вечернее. Осенняя высадка цветов выигрывает тем, что ты можешь удачно подобрать сорта и цвета, создать красивую композицию.

Если ты покупаешь саженцы, проверь их так: листья должны быть здоровыми и зелеными, корни — иметь свежие побеги, спроси и о местности. Выросшие в твоей местности хризантемы прекрасно подойдут. Это тот случай, когда для качественного роста и цветения лучше выбрать местные, а не зарубежные сорта.

Как посадить хризантемы осенью: пошагово

Выкопай яму размером 40х40 см. Глубина должна быть такой же. Если планируешь высаживать несколько растений, сделай расстояние между кустами 50 см. На дно каждой ямы высыпь слой песка. Для полезного грунта смешай землю из сада, торф, компост и несколько грамм калийной соли. Размешай все лопаткой. Поставь кусты в ямки, расправь корни. Присыпь смесью земли. Уплотни высадку руками. Полей водой комнатной или теплой температуры.

После высадки кусты хризантем можно прищепить на треть и оставить несколько цветоносов. Поливай растение раз в неделю до заморозков.

Уход за хризантемами осенью

Осенью цветки нуждаются в наиболее тщательном уходе. В период цветения сначала стоит подкормить кусты хризантем удобрением. Также следует сделать опоры к высоким сортам, потому что их стебли очень хрупкие и могут легко сломаться.

С наступлением холодной осенней ночи (-2 до -3°C) защити свои хризантемы от заморозков, укрой кусты специальным укрывным материалом. В начале ноября уже нужно начинать выкапывание цветов, которые плохо переносят зимовку в открытом грунте.

Некоторые сорта хризантем можно оставить зимовать, однако их надо укрыть. Наилучшими способами являются:

Укрытие лапником или сухими листьями. Сделать осенью окучивание и вокруг растения выложить слой перегноя, опилок, торфа. С первыми осадками следует выложить поверх укрытия слой снега.

Защита от вредителей осенью

Самым распространенным вредителем хризантем является тля, питающаяся соком растений. Она вызывает деформацию листьев. Обычно для борьбы с этим вредителем используют инсектициды.

Также паутинный клещ является опасным, потому что приводит к пожелтению и опадению листьев. Стоит приобрести акарициды, чтобы уберечь свою хризантему.

Ранее мы рассказывали об основных методах разведения цветов.

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