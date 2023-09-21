Хризантемы — одни из самых устойчивых цветов, которые растут и радуют до первых заморозков. Их можно посадить осенью, чтобы уменьшить количество работы на весенние высадки. Читай в нашем материале, как садить хризантемы осенью и когда следует начинать.
Кто-то садит хризантемы осенью, а кто-то весной. Это выбор каждого садовода. В любом случае, если ты хочешь заняться этим в осенний сезон, мы поделимся преимуществами и правилами посадки хризантем.
Морозостойкие сорта в открытый грунт нужно высаживать за 2-3 недели до начала заморозков. Такое количество времени им нужно для укоренения. Лучше всего провести осеннюю высадку хризантем до середины октября.
Участок для хризантем должен быть солнечным и теплым. Теневые части сада им не подходят. Почва должна быть умеренной влажности, не болотистой и без грунтовых вод рядом. Если на твоем участке есть возвышенность или холм, это идеальное место для посадки.
День высадки должен быть пасмурным, влажным, можно даже с дождем. Время выбирай утреннее или вечернее. Осенняя высадка цветов выигрывает тем, что ты можешь удачно подобрать сорта и цвета, создать красивую композицию.
Если ты покупаешь саженцы, проверь их так: листья должны быть здоровыми и зелеными, корни — иметь свежие побеги, спроси и о местности. Выросшие в твоей местности хризантемы прекрасно подойдут. Это тот случай, когда для качественного роста и цветения лучше выбрать местные, а не зарубежные сорта.
После высадки кусты хризантем можно прищепить на треть и оставить несколько цветоносов. Поливай растение раз в неделю до заморозков. На зиму хризантемы нужно будет укрыть.
Раньше мы рассказывали, как правильно сажать осенью груши.
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