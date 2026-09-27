Хризантемы — одни из самых устойчивых цветов, которые растут и радуют до первых заморозков. Их можно посадить осенью, чтобы уменьшить количество работы на весенние высадки. Читай в нашем материале, как садить хризантемы осенью и когда следует начинать.
Как садить хризантемы осенью и когда это следует делать
Кто-то садит хризантемы осенью, а кто-то весной. Это выбор каждого садовода. В любом случае, если ты хочешь заняться этим в осенний сезон, мы поделимся преимуществами и правилами посадки хризантем.
Морозостойкие сорта в открытый грунт нужно высаживать за 2-3 недели до начала заморозков. Такое количество времени им нужно для укоренения. Лучше всего провести осеннюю высадку хризантем до середины октября.
Участок для хризантем должен быть солнечным и теплым. Теневые части сада им не подходят. Почва должна быть умеренной влажности, не болотистой и без грунтовых вод рядом. Если на твоем участке есть возвышенность или холм, это идеальное место для посадки.
День высадки должен быть пасмурным, влажным, можно даже с дождем. Время выбирай утреннее или вечернее. Осенняя высадка цветов выигрывает тем, что ты можешь удачно подобрать сорта и цвета, создать красивую композицию.
Если ты покупаешь саженцы, проверь их так: листья должны быть здоровыми и зелеными, корни — иметь свежие побеги, спроси и о местности. Выросшие в твоей местности хризантемы прекрасно подойдут. Это тот случай, когда для качественного роста и цветения лучше выбрать местные, а не зарубежные сорта.
Как посадить хризантемы осенью: пошагово
- Выкопай яму размером 40х40 см. Глубина должна быть такой же. Если планируешь высаживать несколько растений, сделай расстояние между кустами 50 см.
- На дно каждой ямы высыпь слой песка.
- Для полезного грунта смешай землю из сада, торф, компост и несколько грамм калийной соли. Размешай все лопаткой.
- Поставь кусты в ямки, расправь корни. Присыпь смесью земли.
- Уплотни высадку руками. Полей водой комнатной или теплой температуры.
После высадки кусты хризантем можно прищепить на треть и оставить несколько цветоносов. Поливай растение раз в неделю до заморозков.
Уход за хризантемами осенью
Осенью цветки нуждаются в наиболее тщательном уходе. В период цветения сначала стоит подкормить кусты хризантем удобрением. Также следует сделать опоры к высоким сортам, потому что их стебли очень хрупкие и могут легко сломаться.
С наступлением холодной осенней ночи (-2 до -3°C) защити свои хризантемы от заморозков, укрой кусты специальным укрывным материалом. В начале ноября уже нужно начинать выкапывание цветов, которые плохо переносят зимовку в открытом грунте.
Некоторые сорта хризантем можно оставить зимовать, однако их надо укрыть. Наилучшими способами являются:
- Укрытие лапником или сухими листьями.
- Сделать осенью окучивание и вокруг растения выложить слой перегноя, опилок, торфа.
- С первыми осадками следует выложить поверх укрытия слой снега.
Защита от вредителей осенью
Самым распространенным вредителем хризантем является тля, питающаяся соком растений. Она вызывает деформацию листьев. Обычно для борьбы с этим вредителем используют инсектициды.
Также паутинный клещ является опасным, потому что приводит к пожелтению и опадению листьев. Стоит приобрести акарициды, чтобы уберечь свою хризантему.
Ранее мы рассказывали об основных методах разведения цветов.
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