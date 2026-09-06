Как подготовиться к грудному вскармливанию: советы врача-консультанта

Как подготовиться к грудному вскармливанию еще до родов? Что считать нормой в первые недели, а что – поводом обратиться за помощью? Какова роль партнера в этом процессе?

Эти вопросы возникают почти в каждой семье, ожидающей ребенка, а ответы часто теряются между советами родственников, мифами в соцсетях и собственными тревогами.

Вместе с национальной программой “Шлях батьківства” мы поговорили с семейным врачом и консультантом по грудному вскармливанию Анной Серовой — и собрали ее советы о подготовке, трудностях и поддержке в грудном вскармливании.

Подготовка начинается еще при беременности

Готовиться к грудному вскармливанию следует задолго до родов — и речь идет не о подготовке молочных желез, а о получении информации.

— Именно нехватка современных знаний и распространенные мифы чаще всего становятся причиной раннего завершения грудного вскармливания, поэтому дородовая консультация или лекция на эту тему способна сэкономить немало нервов в первые недели материнства, — объясняет Анна Серова.

В самом роддоме следует ориентироваться на несколько вещей, которые в значительной степени определяют, насколько легко наладится кормление дальше: контакт “кожа к коже” сразу после рождения, если состояние мамы и ребенка это позволяет, приложение к груди в течение первого часа жизни, совместное пребывание мамы и малыша и оценка правильности приложения еще до выписки.

— Не стоит стесняться переспрашивать медицинский персонал и просить показать технику еще раз — это привычная часть адаптации, а не признак неудачи, — подчеркивает врач.

Если докорм действительно необходим, разумнее организовать его альтернативными методами, чтобы ребенок не успел привыкнуть к бутылке: сначала сцеженное мамино молоко или, при необходимости, донорское.

Первые дни: где предел нормы

В первые дни и недели молочные железы проходят собственную адаптацию, поэтому повышенная чувствительность сосков в первые секунды или первую минуту прикладывания — вполне ожидаемое постепенно проходящее явление. Другое дело — боль, которая длится дольше или не отступает в течение всего кормления.

— Терпеть ее не стоит, ведь самая частая причина — неправильное приложение, которое можно и нужно скорректировать еще в роддоме, — говорит консультант.

Первые три-пять дней принято называть молозивным периодом: молока в это время физиологически мало, и огорчаться из-за этого не имеет смысла — желудок новорожденного настолько мал, что трех-пяти миллилитров за кормление вполне достаточно. Когда молоко приходит, грудь естественно становится более наполненной и тяжелой. А вот если она делается жесткой “как камень”, горячей и болезненной, это уже нагрубание — и в таком случае лучше работает дренажный массаж, а не интенсивное сцеживание.

Обратиться за помощью следует, если появляются трещины с кровотечением, боль, из-за которой мама начинает избегать прикладывания ребенка, ребенок постоянно соскальзывает с груди или слышно характерное “цоканье” во время кормления (тогда имеет смысл оценить уздечку языка), если ребенок недостаточно набирает вес, в груди ощущаются горячие болезненные уплотнения, а самочувствие мамы ухудшается вместе с температурой.

— Выраженную боль на протяжении всего кормления не стоит терпеть, и почти всегда ее можно снизить коррекцией техники, — подчеркивает врач.

Консультант или врач

Разграничить эти две роли помогает один простой вопрос: речь идет о самом процессе кормления или о состоянии здоровья. Консультантка по грудному вскармливанию лучше всего помогает наладить прикладывание, режим, сцеживание или завершение кормления, тогда как к врачу следует обращаться при повышении температуры, выраженном покраснении и сильной боли в груди, подозрении на мастит или абсцесс, плохом наборе веса у ребенка или любых других медицинских вопросах. Наилучший результат обычно дает их совместная работа.

Что это дает маме

Польза грудного вскармливания для мамы ощутима уже в первые дни: оно помогает матке быстрее сокращаться и снижает риск послеродового кровотечения.

– Спазмы внизу живота во время кормления в этот период следует воспринимать как физиологическую реакцию, а не тревожный сигнал, – объясняет Анна.

В более длительной перспективе продолжительное грудное вскармливание связывают со снижением риска рака молочной железы и яичников, диабета второго типа, гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время психологическое состояние мамы имеет значение не меньше физического — и заслуживает не меньшего внимания.

— Для меня лично это стало настоящим открытием: метаанализ 18 исследований показал, что грудное вскармливание в течение 6 месяцев и дольше связано с понижением риска детской лейкемии, – делится Анна Серова.

Роль партнера, семьи и близких

Исследования стабильно подтверждают, что интуитивно чувствует каждая мама: поддержка партнера — один из важнейших факторов успешного и длительного грудного вскармливания.

На практике же это выражается в вполне конкретных вещах, которые может взять на себя семья или друзья — взять на себя бытовые дела, приносить ребенка на ночные кормления и помогать укладывать его после, позаботиться, чтобы мама успела поесть, отдохнуть или просто принять душ и напоминать ей в моменты усталости или сомнений, что она прекрасно справляется.

— Не менее важна и другая функция — оберегать маму от давления окружающих. Когда комментарии родственников или друзей лишь усугубляют тревогу или заставляют сомневаться в собственных силах, партнер может мягко, но уверенно очертить границы такого общения, – отмечает консультант.

Вопросы питания

Понятие “диеты кормящей мамы” современные международные рекомендации не поддерживают: никаких ограничений в рационе без медицинских показаний не нужно, ведь именно через молоко ребенок знакомится с будущим питанием. Исключением является подтвержденная пищевая аллергия у ребенка, связанная с белками, попадающими в молоко через рацион мамы. В остальных случаях гораздо важнее, чтобы мама достаточно ела, пила по ощущению жажды и не истощала себя лишними запретами.

— Грудное вскармливание — это навык, которому учатся вместе мама и ребенок: кому-то он дается легко, кому-то заметно сложнее, и оба сценария остаются в пределах нормы, — резюмирует Анна Серова.

Своевременная поддержка со стороны консультантки, врача или партнера чаще всего и определяет, насколько комфортен этот путь.

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Национальная программа “Шлях батьківства” реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, Координационного центра развития семейного воспитания и ухода за детьми, Европейского Союза и ЮНИСЕФ.

Ранее мы рассказывали о том, как подготовиться к грудному вскармливанию в общественных местах.

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