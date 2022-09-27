Стесняешься, что скажут люди? Грудное вскармливание в общественных местах: как подготовиться

Ранее общество не понимало женщин, кормящих своих грудных младенцев в общественных местах. Однако это потребность и необходимость.

Команда Unicef ​​объясняет: грудное вскармливание — это удобный способ накормить ребенка, когда ты находишься вне дома, ведь он может захотеть этого в любом месте.

Ты можешь кормить грудью где угодно, там, где это необходимо тебе и твоему малышу. Сегодня культура общества несколько изменилась и подавляющее большинство нормально воспринимает естественную потребность маленького человека в пище.

Поэтому не нужно чувствовать себя неудобно из-за грудного вскармливания в общественных местах. Чтобы сам процесс был как можно более комфортным для тебя, в Unicef ​​дали несколько советов по подготовке к кормлению малыша в общественных местах.

Комфортный опыт:

Еще дома продумай свой маршрут и определи, в каком месте маршрута тебе комфортнее всего будет кормить, когда малыш проголодается.

Одежда решает все. Сейчас шьют специальную, адаптированную для кормления грудью одежду, которая делает этот процесс совершенно незаметным и облегчает его.

Не надо ждать, пока твой ребенок слишком проголодается. Первые месяцы очень важно соблюдать режим пищи для малышей. Приемы пищи должны быть каждые два часа.

Это взрослые могут проработать целый день на чашке кофе, а ребенка нужно кормить так часто, как он хочет, и сколько хочет.

Лучше выбрать место, где можно вымыть руки перед кормлением. Однако на всякий случай всегда носи с собой антисептик и спиртовые салфетки, если такой возможности не будет.

Помощником может стать обычный детский слинг. Некоторые его модели специально разработаны таким образом, что ребенок может поесть прямо там.

Также для комфорта можно пользоваться накидкой для кормления, но это не обязательно, а только вопрос твоего комфорта.

Грудное вскармливание — лишь маленькая частица из нужд грудного ребенка. Читай наш материал, где мы рассказали, как ухаживать за новорожденным в условиях войны.

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