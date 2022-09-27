Стесняешься, что скажут люди? Грудное вскармливание в общественных местах: как подготовиться

Ранее общество не понимало женщин, кормящих своих грудных младенцев в общественных местах. Однако это потребность и необходимость.
Команда Unicef объясняет: грудное вскармливание — это удобный способ накормить ребенка, когда ты находишься вне дома, ведь он может захотеть этого в любом месте.
Ты можешь кормить грудью где угодно, там, где это необходимо тебе и твоему малышу. Сегодня культура общества несколько изменилась и подавляющее большинство нормально воспринимает естественную потребность маленького человека в пище.
Поэтому не нужно чувствовать себя неудобно из-за грудного вскармливания в общественных местах. Чтобы сам процесс был как можно более комфортным для тебя, в Unicef дали несколько советов по подготовке к кормлению малыша в общественных местах.
Это взрослые могут проработать целый день на чашке кофе, а ребенка нужно кормить так часто, как он хочет, и сколько хочет.
Также для комфорта можно пользоваться накидкой для кормления, но это не обязательно, а только вопрос твоего комфорта.
Грудное вскармливание — лишь маленькая частица из нужд грудного ребенка. Читай наш материал, где мы рассказали, как ухаживать за новорожденным в условиях войны.
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