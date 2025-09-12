Суп дюбарри, бургеры и брускетты: чем кормят детей в школьных столовых

В украинских школах проходит революция питания. Дети теперь едят бургеры, пиццу на цельнозерновой муке и супы-пюре с мускатным орехом вместо обычной каши. Прифронтовые регионы уже получили госсубвенцию на бесплатное питание старшеклассников.

С 2026 года все школьники Украины будут питаться за государственный счет. 70% школ обновили свои пищеблоки и получили современное оборудование. Реформу инициировала первая леди шесть лет назад.

Бургеры в школьных столовых: что говорят дети о качестве пищи

Средства от громад будут для всех школ, но то, что именно будут есть дети — слипшиеся макароны или сочные бургеры — зависит от школьных поваров! Первоклассники сходятся на завтрак в школьную столовую, присматриваются к каше из гороха и салата, но почти все первой уминают творожную банановую запеканку с шоколадным соусом.

За детьми наблюдает классная руководительница Алина Сергеевна. Говорит, что ее ученики голодными из столовой не выходят.

Бургеры! Да, когда-то и нагетсы были. Дети говорят: “Это из Макдональдса?” Все едят, всем нравится!

В Броварской начальной школе, как и всех младших учеников страны, кормят

за государственные деньги. Детей больше, чем мест в столовой, поэтому приходят в три волны. Пустые тарелки всегда оставляют после себя четвертые классы. Младшие со школьными порциями справляются не всегда.

Директор школы Леся Гуназа делится, что для учеников 1-3 классов порции можно делать даже меньше. Светлана учит готовить разные блюда школьных поваров Черниговской области. Она — агент перемен, которая изучала новые рецептуры в рамках реформы школьного питания.

Это суп дюбарри! Здесь цветная капуста, пассерованный лук на сливках и молоко безлактозное. Заправляется мускатным орехом. Соль у нас по минимуму!

Делитесь, что блюда для школьного меню готовить просто. Супы-пюре, пиццу на цельнозерновой муке или брускетты с моцареллой в этом учебном году должны есть все школьники Черниговской области. Потому что на их и горячие обеды школьников из других прифронтовых громад выделили деньги из бюджета.

А с начала 2026-го горячие завтраки или обеды будут получать все школьники с 1 до 11 класса. Этим будут заниматься громады. Деньги на порции будут одинаковыми во всех регионах, а вот, как их приготовят, будет зависеть от соблюдения рецептур.

В начальной школе Броваров говорят, что теперь дети уминают и капусту, если добавить в нее интересный соус или орешки!

Так мы не только даем детям полезное питание, витамины, мы развиваем у них культуру здорового питания. Они привыкают к тому, что капуста — это вкусно, а каша из чечевицы — это очень вкусно! — говорит директор школы Леся Гуназа.

