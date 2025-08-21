Бесплатные обеды в школах: когда они станут доступными для всех детей

В Украине хотят ввести бесплатные обеды в школах для всех детей. Сейчас бесплатно кушать в школах могут только ученики 1-4 классов, а также дети, имеющие льготы. Первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Юлия Свириденко рассказали больше во время конференции Серпнева 2025: освіта для мінливого світу.

Бесплатные обеды в школах: когда введут программу для всех

Первая леди сообщила, что реформа школьного питания заключается не только в обновлении столовых и обустройстве современных пищеблоков, но и в чувстве стабильности и заботы у детей во время войны.

Зеленская сообщила, что за время действия реформы было модернизировано более 1000 пищеблоков. И более 6500 школьных поваров прошли обучение в кулинарных хабах. Сейчас 1,5 млн учеников младших классов бесплатно едят в школах.

Школьный обед сегодня — это не только о здоровье, но и о поддержке, защищенности и общей ответственности общества, учителей и родителей.

Премьер-министр Свириденко добавила, что правительство работает над обеспечением школьников всех классов — с 1 по 11 — бесплатными горячими обедами. Инициативу планируют внедрить уже со следующего года. А пока в бюджете будут на это искать дополнительные ресурсы.

Кто имеет право на бесплатное питание в школе

Кроме детей 1-4 классов и тех, кто имеет льготы, бесплатные горячие обеды в школах с сентября 2025 будут иметь дети, которые учатся в 5-11 классах в прифронтовых громадах. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Также бесплатные обеды в школах будут у школьников громад, имеющих на это финансы. За два последних года количество детей, питающихся в школах бесплатно, возросло с 900 тысяч до 1,6 млн.

Далее планируется расширить бесплатное питание для детей 5-6 классов во всех областях Украины.

Напомним, с начала года все дети 1-4 классов в школах начали питаться бесплатно. На это из бюджета было выделено 2,9 млрд гривен.

