Безкоштовні обіди в школах: коли вони стануть доступними для всіх дітей

В Україні хочуть запровадити безкоштовні обіди в школах для всіх дітей. Нині їсти безкоштовно у школах можуть лише учні 1-4 класів, а також діти, які мають пільги. Перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіли більше під час конференції Серпнева 2025: освіта для мінливого світу.

Безкоштовні обіди у школах: коли запровадять програму для всіх

Перша леді повідомила, що реформа шкільного харчування полягає не лише в оновленні їдалень та облаштуванні сучасних харчоблоків, а й у відчутті стабільності та турботи у дітей під час війни.

Зеленська повідомила, що за час дії реформи було модернізовано понад 1000 харчоблоків. І понад 6500 шкільних кухарів пройшли навчання у кулінарних хабах. Нині 1,5 млн учнів молодших класів безкоштовно їдять у школах.

Шкільний обід сьогодні — це не лише про здоров’я, а й про підтримку, захищеність і спільну відповідальність громади, вчителів та батьків.

Прем’єр-міністр Свириденко додала, що уряд працює над забезпеченням школярів усіх класів — з 1 по 11 — гарячими безкоштовними обідами. Ініціативу планують впровадити вже з наступного року. А поки у бюджеті шукатимуть на це додаткові ресурси.

Хто має право на безкоштовне харчування в школі

Крім дітей 1-4 класів та тих, хто має пільги, безкоштовні гарячі обіди у школах з вересня 2025 матимуть діти, що вчаться у 5-11 класах у прифронтових громадах. Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.

Також безкоштовні обіди у школах будуть у школярів тих громад, які мають на це фінансові ресурси. За два останні роки кількість дітей, які харчуються у школах безкоштовно, зросла з 900 тисяч до 1,6 млн.

Далі планують розширити безкоштовне харчування для дітей 5-6 класів в усіх областях України.

Нагадаємо, з початку року всі діти 1-4 класів у школах почали харчуватися безкоштовно. На це з бюджету виділили 2,9 млрд гривень.

Інколи трапляються ситуації, що діти не хочуть нічого їсти крім макаронів чи ще кількох продуктів. Раціон скорочується до трьох-чотирьох позицій, а вся інша їжа викликає істерики. Ми розповідали про розлад харчування ARFID.

