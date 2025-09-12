Суп дюбаррі, бургери й брускети: чим годують дітей у шкільних їдальнях

В українських школах відбувається революція харчування. Діти тепер їдять бургери, піцу на цілозерновому борошні та супи-пюре з мускатним горіхом замість звичайної каші. Прифронтові регіони вже отримали держсубвенцію на безкоштовне харчування старшокласників.

З 2026 року всі школярі України харчуватимуться державним коштом. 70% шкіл оновили свої харчоблоки та отримали сучасне обладнання. Реформу ініціювала перша леді шість років тому.

Бургери у шкільних їдальнях: що кажуть діти про якість їжі

Кошти від громад будуть для всіх шкіл, однак те, що саме їстимуть діти — гливкі макарони чи соковиті бургери — залежить від шкільних кухарів! Першокласники сходяться на сніданок у шкільну їдальню, придивляються до каші з гороху і салату, але майже всі першою наминають сирну бананову запіканку з шоколадним соусом.

За дітьми спостерігає класна керівниця Аліна Сергіївна. Каже, що її учні голодними з їдальні не виходять.

Бургери! Так, колись і нагетси були. Діти кажуть: “Це з Макдональдса?” Всі їдять, всім подобається!

У Броварській початковій школі, як і всіх молодших учнів країни, годують

державним коштом. Дітей більше, ніж місць у їдальні, тож приходять у три хвилі. Порожні тарілки завжди лишають після себе четвертокласники. Менші зі шкільними порціями справляються не завжди.

Директорка школи Леся Гуназа ділиться, що для учнів 1-3 класів порції можна робити навіть меншими. Пані Світлана навчає готувати різні страви шкільних кухарів Чернігівщини. Вона — агентка змін, яка вивчала нові рецептури у межах реформи шкільного харчування.

Читати на тему Безкоштовні обіди в школах: коли вони стануть доступними для всіх дітей Хто з дітей має право на безкоштовне харчування у школі?

Це суп дюбаррі! Тут цвітна капуста, пасерована цибуля на вершках і молоко безлактозне. Заправляється мускатним горіхом. Сіль у нас по мінімуму!

Ділиться, що страви для шкільного меню готувати легко. Супи-пюре, піцу на цілозерновому борошні чи брускети з моцарелою цього навчального року мають їсти усі школярі Чернігівщини. Бо на їхні та гарячі обіди школярів з інших прифронтових громад виділили кошти з бюджету.

А з початку 2026 року гарячі сніданки чи обіди отримуватимуть усі школярі з 1 до 11 класу. Займатимуться цим громади. Гроші на порції будуть однакові у всіх регіонах, а от як їх приготують, залежатиме від дотримання рецептур.

У початковій школі Броварів кажуть, що тепер діти наминають і капусту, якщо додати до неї цікавий соус чи горішки!

Так ми не лише даємо дітям корисне харчування, вітаміни, ми розвиваємо в них культуру здорового харчування. Вони звикають до того, що капуста — це смачно, а каша з сочевиці — це дуже смачно! — каже директорка школи Леся Гуназа.

А ще ми ділилися, що покласти дитині у ланчбокс до школи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!