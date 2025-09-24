“Я бачу вас цікавить пітьма” на сцені театру: вистава за культовим романом збирає аншлаги

Уперше сучасний український бестселер ожив на великій сцені. У Львові відбулася прем’єра вистави Я бачу вас цікавить пітьма за романом Іларіона Павлюка.

Це перша театральна адаптація роману автора, створена у співпраці двох театрів: Національного імені Марії Заньковецької й Дикого театру у Києві.

Прем’єрні квитки розкупили всього за кілька годин, а постановка вже отримала репутацію однієї із найбільш очікуваних подій театрального сезону.

Як книга Я бачу вас цікавить пітьма стала театральною виставою

Містичний психологічний трилер нарешті перенесли на сцену. Дія книги відбувається в провінційному містечку, де занепад старого цукрового заводу став початком низки трагічних подій.

У підземеллях зникають люди, а кримінальний психолог Андрій Гайстер розслідує жорстокі вбивства. Творча команда намагалася зберегти до найдрібніших деталей атмосферу роману.

Аби передати глядачам подих містечка з пітьми, сцену театру довелося розширити. Тут з’явився автомобіль, багаторівнева декорація і світлові ефекти, які створюють відчуття занурення в темряву.

Для Іларіона Павлюка ця прем’єра особлива. Його книга вперше заговорила мовою театру. Автор не приховував хвилювання і зізнався, що для нього було важливо побачити, як режисери й актори зможуть відкрити нові сенси в історії.

— Це моя можливість зануритися у ще одне прочитання Всесвіту, бо сила літературних творів саме в тому, що вони отримують мільйони прочитань. А коли вони ще переїжджають з майданчика на майданчик, це дозволяє глибше розкрити твір, — каже письменник.

Проект став прикладом співпраці Львова і Києва. Вистава має дві версії з різними фіналами, акторами та сценографією. Творці зізнаються, що прагнули, аби у глядача була можливість побачити історію з двох боків.

— Це дуже різний простір. Я подумав, що було б цікаво, якби можна було приїхати у Львів та Київ, порівняти обидві вистави й обрати ту, яка тобі більше до вподоби, — коментує художній керівник театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко.

Головні герої будуть одні й ті самі, але акторський склад буде змінений. Спочатку кілька львівських акторів будуть грати під час київської прем’єри, а згодом естафету перехоплять столичні митці.

Прем’єра у Львові зібрала повний зал, а попереду ще київські покази. Далі вистава вирушить у всеукраїнський тур, тож театральну постановку книги зможуть побачити глядачі в інших містах. А сам автор уже зізнався, що тривають переговори про майбутню екранізацію роману.

Роман Іларіона Павлюка приваблює не лише дорослих, але й молодь. Нагадаємо, що торік в рамках програми єКнига роман письменника потрапив до списку творів, які мають найбільший попит.

