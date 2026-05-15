Мера Львова Андрія Садового облили невідомою речовиною: деталі

Сьогодні, 15 травня, у самому центрі Львова стався зухвалий інцидент: невідомий чоловік облив міського голову Андрія Садового невстановленою рідиною. Подія трапилася близько 10:40 прямо на площі Ринок, коли мер перебував у публічному просторі. Про це пише Поліція Львівської області.

Андрій Садовий зазнав нападу: що відомо про подію на площі Ринок

Напад став повною несподіванкою для оточуючих. Зловмисник діяв швидко, обравши момент, коли голова громади перебував у публічному просторі. Свідки події зазначають, що чоловік підбіг зненацька, тому зреагувати на такий випад було майже неможливо.

Наразі фахівці встановлюють склад речовини, якою був облитий міський голова Львова, а слідчо-оперативна група вже завершила першочерговий огляд місця події.

Хто облив посадовця: що відомо

Силовики спрацювали оперативно. За лічені хвилини вдалося з’ясувати, що порушником є 46-річний місцевий мешканець. Поки слідчі вивчають мотиви вчинку, у поліції офіційно прокоментували ситуацію:

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин. За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження, — повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Зараз правоохоронці з’ясовують, чи була ця акція спланованою заздалегідь, і чи мав Садовий конфлікти з цим громадянином раніше.

"Речі ввечері поперу": Садовий розповів про деталі ранкової атаки

Згодом і сам очільник міста Львова Андрій Садовий відреагував на подію з притаманним йому спокоєм, зазначивши, що не вважає цей випадок чимось надзвичайним. За словами мера, інцидент стався, коли він просто йшов на роботу. Зловмисник підбіг ззаду і вилив на нього відро брудної рідини.

Мер Львова закликав прихильників не панікувати та не шукати у цьому вчинку політичних замовлень:

Дякую всім, хто турбується через ранковий інцидент. Чесно, не думав, що це стане топ-новиною дня. Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах, — написав міський голова на своїй сторінці.

Він також додав, що подібні випади стаються вже не вперше, тому він звик до таких проявів уваги і попросив журналістів та активістів не роздувати ситуацію.

Через інциден відкрито справу за статтею про хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ). Нападнику загрожує не лише серйозний штраф (до 34 тисяч гривень), а й обмеження волі на строк до п’яти років.

Галицька окружна прокуратура взяла справу під свій контроль, а невідкладні слідчі дії тривають. Очікується, що найближчим часом затриманому буде обрано запобіжний захід.

