Фестиваль пива у Львові у травні 2026: де, коли і чому неодмінно варто піти

У Львові з 15 по 17 травня пройде вже дванадцятий Craft Beer & Vinyl Music Festival — великий фестиваль крафтового пива, музики та міської культури, який традиційно збирає тисячі гостей з усієї України, інформує Zaxid.net.

Де і коли він проходитиме і скільки коштує квиток.

Де і коли буде фестиваль пива у Львові 2026

Подія відбудеться на території !FESTrepublic за адресою: вул. Старознесенська, 24–26 — арт-простір на території колишнього заводу Галичскло. До речі, це одним із головних центрів сучасних подій у Львові.

Фестиваль проводять у великому індустріальному просторі, ідеальному для концертів, ярмарків і вуличних активностей. Це місце створює особливу атмосферу — мікс музики, пива, стріт-фуду та живого і неповторного львівського драйву.

Фестиваль пива у Львові 2026: програма

Головна фішка фестивалю — це, звісно, крафтове пиво від 40 броварень України.

Організатори обіцяють представити як класичні сорти, так і експериментальні новинки.

Окрім пива, працюватиме великий фудкорт, де можна буде знайти страви від львівських ресторанів і нових гастропроєктів.

Можна дегустувати та відкривати нові смаки — від локальної кухні до сучасного стріт-фуду.

Але фестиваль — це не лише про пиво, а й про музику.

Серед виконавців заявлені: YUKO, YAGODY, Zlypni, Павло Зібров.

Анонсується електронна вечірка у співпраці з благодійною формацією TANØK. Її головною зіркою стане міжнародна діджейка Nakadia, яка виступала на Tomorrowland, Loveland та інших світових фестивалях і має понад 2000 виступів у 89 країнах.

Окрім музики та дегустацій, організатори підготували багато додаткових активностей:

ярмарок обладнання для пивоваріння та зустрічі з броварями;

“тиху вечірку” та beer stretching;

всеукраїнські змагання з дартсу CRAFT BEER & VINYL DARTS OPEN;

дитячу зону з аніматорами та майстер-класами (для дітей до 12 років вхід безкоштовний у супроводі дорослих).

Також буде проведене змагання BEER & VINYL RUN — забіг із келихом пива.

Учасники будуть змагатися командами від різних українських крафтових броварень.

Можна взяти участь в індивідуальному форматі та естафеті. Частина коштів від участі спрямовується на підтримку ЗСУ.

Квитки на фестиваль пива у Львові 2026: ціна

Фестиваль традиційно має благодійну складову — цього року збір коштів буде спрямований на проєкт Рій помсти, зокрема на закупівлю 400 FPV-дронів та 25 FPV-літаків для українських військових.

Квитки можна придбати на день або на весь час фестивалю:

1200 грн — абонемент на 3 дні з фірмовим келихом;

— абонемент на 3 дні з фірмовим келихом; 350 грн — квиток на 1 день без келиха.

Діти до 12 років можуть відвідувати захід безкоштовно (у супроводі дорослих), також не платять учасники бойових дій (за наявності посвідчення) та члени родин загиблих військових.

А якщо плануєш відвідати Львів в дні фестиваля і погуляти містом — куди сходити у Львові, де поїсти, на що подивитися.

