Фестиваль пива у Львові у травні 2026: де, коли і чому неодмінно варто піти

У Львові з 15 по 17 травня пройде вже дванадцятий Craft Beer & Vinyl Music Festival — великий фестиваль крафтового пива, музики та міської культури, який традиційно збирає тисячі гостей з усієї України, інформує Zaxid.net.
Де і коли буде фестиваль пива у Львові 2026
Подія відбудеться на території !FESTrepublic за адресою: вул. Старознесенська, 24–26 — арт-простір на території колишнього заводу Галичскло. До речі, це одним із головних центрів сучасних подій у Львові.
Фестиваль проводять у великому індустріальному просторі, ідеальному для концертів, ярмарків і вуличних активностей. Це місце створює особливу атмосферу — мікс музики, пива, стріт-фуду та живого і неповторного львівського драйву.
Фестиваль пива у Львові 2026: програма
Головна фішка фестивалю — це, звісно, крафтове пиво від 40 броварень України.
Організатори обіцяють представити як класичні сорти, так і експериментальні новинки.
Окрім пива, працюватиме великий фудкорт, де можна буде знайти страви від львівських ресторанів і нових гастропроєктів.
Можна дегустувати та відкривати нові смаки — від локальної кухні до сучасного стріт-фуду.
Але фестиваль — це не лише про пиво, а й про музику.
Серед виконавців заявлені: YUKO, YAGODY, Zlypni, Павло Зібров.
Анонсується електронна вечірка у співпраці з благодійною формацією TANØK. Її головною зіркою стане міжнародна діджейка Nakadia, яка виступала на Tomorrowland, Loveland та інших світових фестивалях і має понад 2000 виступів у 89 країнах.
Окрім музики та дегустацій, організатори підготували багато додаткових активностей:
- ярмарок обладнання для пивоваріння та зустрічі з броварями;
- “тиху вечірку” та beer stretching;
- всеукраїнські змагання з дартсу CRAFT BEER & VINYL DARTS OPEN;
- дитячу зону з аніматорами та майстер-класами (для дітей до 12 років вхід безкоштовний у супроводі дорослих).
Також буде проведене змагання BEER & VINYL RUN — забіг із келихом пива.
Учасники будуть змагатися командами від різних українських крафтових броварень.
Можна взяти участь в індивідуальному форматі та естафеті. Частина коштів від участі спрямовується на підтримку ЗСУ.
Квитки на фестиваль пива у Львові 2026: ціна
Фестиваль традиційно має благодійну складову — цього року збір коштів буде спрямований на проєкт Рій помсти, зокрема на закупівлю 400 FPV-дронів та 25 FPV-літаків для українських військових.
Квитки можна придбати на день або на весь час фестивалю:
- 1200 грн — абонемент на 3 дні з фірмовим келихом;
- 350 грн — квиток на 1 день без келиха.
Діти до 12 років можуть відвідувати захід безкоштовно (у супроводі дорослих), також не платять учасники бойових дій (за наявності посвідчення) та члени родин загиблих військових.
