Нічна атака на мечеть у Львові: невідомий у масці намагався спалити священний мінбар

У Львові, місті, що традиційно вважається символом міжрелігійної злагоди, стався інцидент, який викликав неабияке занепокоєння громадськості.
Увечері 28 квітня територія торгового центру “Південний” стала місцем зухвалого злочину: невідомий у масці намагався підпалити приміщення місцевої мечеті.
Хронологія інциденту: замах на священне місце
Події розгорталися близько 20:41. За даними очевидців та камер спостереження, зловмисник діяв цілеспрямовано. Використавши дві пляшки із запалювальною сумішшю, він закинув їх всередину релігійної споруди. Головним об’єктом атаки став мінбар — кафедра, з якої виголошуються проповіді.
Лише завдяки щасливому збігу обставин та оперативності присутніх пожежі вдалося запобігти. У Духовному управлінні мусульман Криму цей акт вандалізму назвали не просто хуліганством, а свідомим замахом на духовні цінності.
— Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючею людиною, незалежно від його поглядів. Замах на священне місце — підпал мінбару — є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини, — зазначили в повідомленні.
Аналіз мотивів: від залякування до міжнародної дискредитації
Представники мусульманської громади переконані: за плечима виконавця стоять сили, зацікавлені в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Аналізуючи характер нападу, духовні лідери виділяють кілька стратегічних цілей, які переслідували організатори:
- Спроба створити штучний конфлікт там, де його ніколи не було;
- Окремим пунктом розглядається намагання залякати засновника комплексу Петра Писарчука, щоб через ризики безпеці змусити його закрити мечеть;
- Розрахунок на те, що мусульманська громада відповість агресією, що дозволить виставити вірян у негативному світлі;
- Створення картинки для пропагандистських ЗМІ, щоб дискредитувати Україну як толерантну державу на міжнародній арені.
Відповідь на виклик: єдність сильніша за страх
У Духовному управлінні мусульман Криму наголошують, що в умовах повномасштабної війни подібні інциденти є частиною ворожого сценарію. Мета ворога — посіяти хаос і розділити українське суспільство за релігійною ознакою.
Ми закликаємо кожного вірянина зберігати холодний розум і не піддаватися на жодні емоційні провокації. Справжня сила сьогодні — це наша стриманість і єдність, — йдеться у зверненні ДУМК.
Головне фото: Духовному управлінні мусульман Криму.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!