Нічна атака на мечеть у Львові: невідомий у масці намагався спалити священний мінбар

У Львові, місті, що традиційно вважається символом міжрелігійної злагоди, стався інцидент, який викликав неабияке занепокоєння громадськості.

Увечері 28 квітня територія торгового центру “Південний” стала місцем зухвалого злочину: невідомий у масці намагався підпалити приміщення місцевої мечеті.

Хронологія інциденту: замах на священне місце

Події розгорталися близько 20:41. За даними очевидців та камер спостереження, зловмисник діяв цілеспрямовано. Використавши дві пляшки із запалювальною сумішшю, він закинув їх всередину релігійної споруди. Головним об’єктом атаки став мінбар — кафедра, з якої виголошуються проповіді.

Лише завдяки щасливому збігу обставин та оперативності присутніх пожежі вдалося запобігти. У Духовному управлінні мусульман Криму цей акт вандалізму назвали не просто хуліганством, а свідомим замахом на духовні цінності.

— Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючею людиною, незалежно від його поглядів. Замах на священне місце — підпал мінбару — є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини, — зазначили в повідомленні.

Аналіз мотивів: від залякування до міжнародної дискредитації

Представники мусульманської громади переконані: за плечима виконавця стоять сили, зацікавлені в дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Аналізуючи характер нападу, духовні лідери виділяють кілька стратегічних цілей, які переслідували організатори:

Спроба створити штучний конфлікт там, де його ніколи не було;

Окремим пунктом розглядається намагання залякати засновника комплексу Петра Писарчука, щоб через ризики безпеці змусити його закрити мечеть;

Розрахунок на те, що мусульманська громада відповість агресією, що дозволить виставити вірян у негативному світлі;

Створення картинки для пропагандистських ЗМІ, щоб дискредитувати Україну як толерантну державу на міжнародній арені.

Відповідь на виклик: єдність сильніша за страх

У Духовному управлінні мусульман Криму наголошують, що в умовах повномасштабної війни подібні інциденти є частиною ворожого сценарію. Мета ворога — посіяти хаос і розділити українське суспільство за релігійною ознакою.

Ми закликаємо кожного вірянина зберігати холодний розум і не піддаватися на жодні емоційні провокації. Справжня сила сьогодні — це наша стриманість і єдність, — йдеться у зверненні ДУМК.

Головне фото: Духовному управлінні мусульман Криму.

