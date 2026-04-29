Ночная атака на мечеть во Львове: неизвестный в маске пытался сжечь священный минбар

Во Львове, город который традиционно считается символом межрелигиозного согласия, потряс инцидент, вызвавший серьезное беспокойство общественности. Вечером 28 апреля территория торгового центра “Пивденный” стала местом дерзкого преступления: неизвестный в маске пытался поджечь здание местной мечети.

Хронология инцидента: покушение на святыню

События разворачивались около 20:41. Согласно данным очевидцев и записям камер видеонаблюдения, злоумышленник действовал целенаправленно. Используя две бутылки с зажигательной смесью, он забросил их внутрь религиозного сооружения. Основным объектом атаки стал минбар — кафедра, с которой провозглашаются проповеди.

Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств и оперативной реакции присутствующих масштабного пожара удалось избежать. В Духовном управлении мусульман Крыма этот акт вандализма назвали не просто хулиганством, а сознательным покушением на духовные ценности.

Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов. Покушение на священное место — поджог минбара — является абсолютно недопустимым актом для любого верующего, — подчеркнули в официальном сообщении.

Анализ мотивов: от запугивания до международной дискредитации

Представители мусульманской общины уверены: за спиной исполнителя стоят силы, заинтересованные в дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Анализируя характер нападения, духовные лидеры выделяют несколько стратегических целей, которые преследовали организаторы:

Попытка посеять вражду там, где исторически сохранялся мир;

Отдельным пунктом рассматривается попытка запугать основателя комплекса Петра Писарчука, чтобы под предлогом угроз безопасности вынудить его закрыть мечеть;

Расчет на то, что мусульманская община ответит эмоционально, что позволило бы выставить верующих в негативном свете;

Создание картинки для пропагандистских СМИ с целью дискредитации Украины как толерантного государства на международной арене.

Ответ на вызов: единство сильнее страха

В Духовном управлении мусульман Крыма акцентируют внимание на том, что в условиях полномасштабной войны подобные инциденты являются частью вражеских сценариев. Главная цель — посеять хаос и разделить украинское общество по религиозному признаку.

Мы призываем каждого верующего сохранять хладнокровие и не поддаваться на любые эмоциональные провокации. Настоящая сила сегодня — в нашей сдержанности и единстве, — отмечается в обращении ДУМК.

Главное фото: Духовное управление мусульман Крыма.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!