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Мошенники с помощью ИИ могут воровать отпечатки пальцев на фото из соцсетей: как уберечься

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июня 2026, 12:00 3 мин.
ИИ научился воровать отпечатки из-за селфи
Фото Pexels

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