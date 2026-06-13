Мошенники с помощью ИИ могут воровать отпечатки пальцев на фото из соцсетей: как уберечься

Выложили новое фото из отпуска, где весело показываете знак мир? Будь осторожный: ты мог только что засветить свои банковские счета. То, что раньше казалось параноей из фильмов о шпионах, стало реальной угрозой.

Современные смартфоны делают настолько детальные кадры, что искусственный интеллект способен прочитать твой отпечаток пальца прямо по картинке в соцсети. Об этом пишет Yahoo! Finance.

Схема из будущего: как хакеры копируют твои руки

Проблема в том, что ИИ научился дотягивать качество даже неидеальных снимков. Если ты позируешь с открытыми ладонями, мошенники могут извлечь узор ваших линий, улучшить его через нейросети и создать цифровой дубликат.

А дальше все по учебнику: при помощи этого отпечатка можно попытаться обойти защиту на смартфоне, ноутбуке или получить доступ к приложениям с биометрическим входом.

Хуже всего то, что пароль можно изменить, а отпечатки — нет. Твое лицо, голос и пальцы — это пожизненные ключи, которые невозможно переустановить, если они однажды попали в базу злоумышленников.

Кто в зоне риска: стоит ли паниковать всем

Эксперты успокаивают: массового взлома рядовых юзеров пока нет. Для такой операции хакеру все равно нужно иметь физический доступ к вашему гаджету. Однако для политиков, бизнесменов или людей с доступом к важным данным это огромный риск.

Это уже не теория — еще несколько лет назад хакер Ян Крисслер смог воссоздать отпечаток пальца Урсулы фон дер Ляйен (президентки Еврокомиссии) всего лишь по фотографиям с публичных мероприятий. Сегодня, когда ИИ стал доступен каждому, порог входа в этот бизнес значительно снизился.

Не отпечатками едиными: летний сезон разумного мошенничества

Если история с пальцами кажется вам слишком сложной, имейте в виду: у ИИ в арсенале есть методы попроще. Этим летом в тренде:

Мошенникам достаточно всего 3 секунд твоего голоса из видео в Instagram, чтобы создать клон, который позвонит вашим родным и попросит денег;

Преступники копируют сайты Booking или Airbnb и, зная ваши реальные данные брони, разводят на повторную оплату или данные карты;

Видеозвонок от красавицы или красавца в Tinder теперь может быть лишь игрой нейросети, которая выманивает инвестиции в крипту.

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Как защитить свой цифровой паспорт

Чтобы ваши биометрические данные не стали собственностью даркнета, стоит придерживаться нескольких правил:

Не публикуй селфи, где четко видны ваши подушечки пальцев или ладони;

Многофакторная аутентификация — это мастхэв. Даже если хакер каким-то чудом получит ваш отпечаток, он не сможет зайти в систему без кода из СМС или специального приложения;

Не делай свой профиль открытым для всех подряд. Чем меньше о вас знают посторонние, тем сложнее тебя пробить;

Цифровой мир становится все сложнее, и лучшая защита в нем — это банальная осторожность. Не дай искусственному интеллекту шанса воспользоваться твоей откровенностью.

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