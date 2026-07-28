Избиение украинцев во Вроцлаве: двое подозреваемых уже задержаны

Жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве, которое произошло из-за “не того” языка, не осталось безнаказанным. Польские правоохранители уже нашли двух из трёх подозреваемых. Один из них настолько спешил скрыться, что его пришлось задерживать с участием антитеррористического подразделения.
Избили за родной язык: что известно об инциденте
Все началось возле одного из магазинов во Вроцлаве. Девушка и ее парень просто разговаривали между собой на украинском языке. Это стало триггером для группы молодых людей, которые сначала начали приставать к паре, а когда они вышли из магазина — перешли к физической расправе.
Последствия нападения шокируют: у девушки серьезная травма шеи (пришлось накладывать швы), а у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга.
В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, а делом занимается Генеральное консульство Украины.
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что задержанные — не просто случайные прохожие, а лица с криминальным прошлым.
Один из нападавших пытался скрыться из города, однако его перехватили спецназовцы на выезде из Вроцлава.
Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным, — коротко и четко резюмировал польский министр.
Также на этот инцидент отреагировало Генеральное консульство Украины во Вроцлаве и призвало польские правоохранительные органы к оперативной реакции:
Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки.
Также глава МИД Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.
Украинские дипломаты уже направили официальные запросы в польскую полицию.
Сейчас пострадавшим оказывается консульская помощь. Дипломаты призывают всех, кто мог стать свидетелем инцидента, выйти на связь.
Напомним, что в Польше железнодорожник поддержал атаку РФ на украинский поезд комментарием Слава России.
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