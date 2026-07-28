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Избиение украинцев во Вроцлаве: двое подозреваемых уже задержаны

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 июля 2026, 13:30 2 мин.
Во Вроцлаве задержали двух мужчин за нападение на украинскую пару из-за языка
Фото Pexels

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