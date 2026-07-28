Избиение украинцев во Вроцлаве: двое подозреваемых уже задержаны

Жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве, которое произошло из-за “не того” языка, не осталось безнаказанным. Польские правоохранители уже нашли двух из трёх подозреваемых. Один из них настолько спешил скрыться, что его пришлось задерживать с участием антитеррористического подразделения.

Избили за родной язык: что известно об инциденте

Все началось возле одного из магазинов во Вроцлаве. Девушка и ее парень просто разговаривали между собой на украинском языке. Это стало триггером для группы молодых людей, которые сначала начали приставать к паре, а когда они вышли из магазина — перешли к физической расправе.

Последствия нападения шокируют: у девушки серьезная травма шеи (пришлось накладывать швы), а у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, а делом занимается Генеральное консульство Украины.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил, что задержанные — не просто случайные прохожие, а лица с криминальным прошлым.

Читать по теме Скандал в Польше: железнодорожник поддержал атаку РФ на украинский состав комментарием Слава россии

Один из нападавших пытался скрыться из города, однако его перехватили спецназовцы на выезде из Вроцлава.

Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным, — коротко и четко резюмировал польский министр.

Также на этот инцидент отреагировало Генеральное консульство Украины во Вроцлаве и призвало польские правоохранительные органы к оперативной реакции:

Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига уже поручил Генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.

Украинские дипломаты уже направили официальные запросы в польскую полицию.

Сейчас пострадавшим оказывается консульская помощь. Дипломаты призывают всех, кто мог стать свидетелем инцидента, выйти на связь.

Напомним, что в Польше железнодорожник поддержал атаку РФ на украинский поезд комментарием Слава России.