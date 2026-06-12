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Парк Молодежный в Хмельницком: история, адрес и советы, что посмотреть

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 июня 2026, 18:30 3 мин.
Все о парке Молодежный Хмельницкий

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