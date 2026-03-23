Уранці 23 березня 2026 року мешканців міста Буча сколихнула серія вибухів, які правоохоронні органи розцінюють як терористичний акт. Перше повідомлення на 112 надійшло о 05:35 від місцевої жительки, яка повідомила про потужний вибух невідомого предмета на вулиці поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Внаслідок вибухової хвилі у будинку було суттєво пошкоджено скління вікон, проте, за попередніми даними, цивільне населення не постраждало.

Теракт у Бучі: під час повторного вибуху поранено двох співробітників поліції

На місце події оперативно прибули екіпажі поліції, рятувальники ДСНС та фахівці вибухотехнічної служби поліції Київщини. Відповідно до встановленого протоколу дій у разі терористичних загроз, правоохоронці оточили територію, обмежили рух та попередили мешканців про високу ймовірність наявності інших небезпечних пристроїв.

Під час проведення невідкладних слідчих дій та ретельного обстеження прилеглої місцевості стався другий вибух ще одного невідомого предмета. У результаті детонації двоє співробітників поліції отримали поранення. Постраждалих правоохоронців було негайно госпіталізовано.

Наразі на місці інциденту продовжують працювати оперативні служби, які проводять повторне обстеження території на наявність додаткових вибухонебезпечних предметів. Представник Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київщини закликають громадян до максимальної пильності та обережності.

Мешканців району просять у жодному разі не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх та не намагатися самостійно переміщувати. Про будь-які знахідки необхідно негайно інформувати екстрені служби за номерами 101 або 102.

Ситуація перебуває під повним контролем правоохоронних органів, тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації вибухів, та з’ясування всіх обставин злочину.

