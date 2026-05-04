У Гатному Peugeot збив двох хлопчиків на електросамокаті: старший загинув на місці

У неділю ввечері, 3 травня 2026 року, село Гатне Фастівського району сколихнула жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя малолітньої дитини.

Попередньо правоохоронці встановили, що 37-річний водій автомобіля Peugeot рухався головною дорогою. На перехресті з вулицею Трояндова, що є другорядною, відбулося зіткнення з електросамокатом, на якому в той момент пересувалися двоє малолітніх хлопчиків.

ДТП на перехресті: у селі Гатне автомобіль збив двох дітей на електросамокаті

Наслідки аварії виявилися фатальними: 10-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці події ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Другий учасник інциденту, 8-річний хлопчик, отримав численні травми різного ступеня важкості та був терміново доставлений до медичного закладу для надання невідкладної допомоги.

Поліція розслідує обставини аварії.

Наразі лікарі займаються стабілізацією стану потерпілого, поки правоохоронці з’ясовують усі обставини та деталі трагедії.

За фактом смертельної аварії слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

