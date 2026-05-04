Met Gala 2026 вже 4 травня: яка тема головної події моди та хто в числі зіркових гостей

Met Gala знову в епіцентрі уваги світу моди, і цього разу подія обіцяє бути особливою.

Головний модний вечір року традиційно запланований на перший понеділок травня 2026. Місце зустрічі зірок — Метрополітен-музей мистецтв у Нью-Йорку.

Після десятирічної перерви до організації як співголова приєднується Бейонсе, разом із Ніколь Кідман, Вінус Вільямс та незмінною кураторкою події Анна Вінтур. Саме їхня участь уже викликала хвилю інтересу до цьогорічного заходу.

Met Gala 2026: дата і тема найвідомішого шоу моди

Традиційний щорічний бал моди цьогоріч відбудеться 4 травня. Тема вечора вже заявлена: Костюмне мистецтво.

І це перегукується з масштабною виставкою Інституту костюмів, яка охоплює тисячолітню історію одягу.

Виставка доводить, що мода сама є витвором мистецтва і показує, як змінювалося уявлення про людське тіло — від ідеалізованого до реалістичного.

Дрес-код шоу “Мода — це мистецтво” спонукає гостей не просто одягнутися ефектно, а переосмислити моду як форму творчого самовираження. Саме тому червона доріжка Met Galа перетворюється на найбільш видовищне шоу року.

Met Gala 2026: де проходить бал

Мет Гала вперше проведуть у просторій галереї Condé Nast, облаштованій на місці колишнього магазину Метрополітен-музею мистецтв у Нью-Йорку.

Подія влаштовується не лише заради видовища, вона має й благодійне значення — торік вдалося зібрати рекордні 31 мільйон доларів на розвиток модного відділу музею.

Очікується, що серед гостей знову з’являться такі зірки, як Леді Гага, Зендая та Ріанна, хоча список запрошених традиційно тримають у секреті.

Де дивитися Met Gala 2026

Для тих, хто не потрапить на сам захід, є можливість побачити шоу у живому режимі онлайн-трансляції: журнал Vogue покаже червону доріжку на платформах YouTube і TikTok.

Тож подія поєднає знаменитостей і мільйони глядачів по всьому світі.

