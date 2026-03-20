Модні чоловічі кросівки 2026: які обрати та на що звернути увагу при покупці

Чоловіки теж заслуговують на гарне і стильне взуття, адже естетика — річ універсальна. До того ж модні елементи в образі можуть додати впевненості, налаштувати на вдалий день і покращити настрій.

Втім, часто у чоловіків виникає питання, яке взуття вибрати для себе. Адже порад для жінок є чимало, а от чоловіки нерідко залишаються поза увагою стилістів та спираються лише на власні вподобання. Про модні кросівки у 2026 році читай у нашому матеріалі.

Модні чоловічі кросівки 2026: що вибрати для стильного вигляду

Є класичні моделі, які перебувають поза часом і тенденціями. Є більш новітні моделі, що пропонують цікаві експерименти з формою та матеріалами. Зокрема чоловіки можуть звернути увагу на такі кросівки:

Бутси;

Сітчасті моделі;

Бігові на тонкій підошві;

Трекінкові кросівки;

Гібриди — поєднання класичного та спортивного взуття, яке часто нагадує лофери;

Сліпони;

Боксерські кросівки.

Цьогоріч мода стає циклічною. Повертаються старі моделі, які були актуальні у 90-х та 2000-х. Естетика минулих десятиліть буде вдало підкреслювати індивідуальність у будь-якому образі: діловому, спортивному, кежуал тощо.

При виборі кросівок радимо звернути увагу на свій стиль життя. Якщо любиш туристичні походи та довгі прогулянки, обирай трекінгові кросівки. Якщо твоя стихія це затишність міських вулиць, тоді віддай перевагу сітчастим моделям та гібридам. Можеш клікнути по посиланню, щоб дізнатись про найкращі моделі кросівок, які варті уваги.

Читати на тему Модні тренди весни 2026: які образи будуть популярними протягом сезону Які образи та аксесуари будуть популярними весною 2026?

На що звернути увагу при виборі кросівок

Матеріал та виробник — головні фактори при виборі взуття. Якісні матеріали довго носяться, зберігають презентабельний вигляд навіть за тривалого використання, а ще дозволяють стопі дихати. А це вкрай важливо для запобігання виникнення грибкових хвороб.

Вибирай натуральні матеріали, а ще прослідкуй за міцністю підошви. Навряд кросівки з картонкою замість підошви прослужать тобі довго.

Перш ніж вибрати взуття, виміряй довжину своєї стопи. Хоч стандартна система розмірів дає уявлення, які кросівки краще вибрати, у кожного виробника можуть бути свої параметри. Тож краще чітко знати свою довжину і відштовхуватись від цього.

Ще одним критерієм гарних кросівок є їхня легкість. Адже першою чергою це спортивне взуття, призначене для постійної ходьби чи навіть бігу. У занадто важких кросівках буде набагато важче пересуватися на довгих дистанціях. Наприклад, бутси мають оптимальну вагу тому, що створювались під гру у футбол. До речі, тримай посилання на сторінку, де можеш вибрати легкі чоловічі кросівки.

Бажано, щоб між великим пальцем і носком кросівка залишалося десь близько 1 см простору. Так взуття не буде тиснути, а вільно триматиметься на нозі і не перешкоджатиме руху.

Насамкінець зверни увагу на дизайн: колір, фактуру, деталі тощо. Саме це створює твій особистий і неповторний стиль. І тут неважливо, яку саме модель ти обереш. Найголовніше вибрати ті кросівки, які найкраще розкриють твій характер і відповідатимуть стилю життя.

Також читай, які джинси будуть в моді у 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!