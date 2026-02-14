Модні тренди весни 2026: які образи будуть популярними протягом сезону

Весна 2026 року обіцяє стати сезоном контрастів, де високі технології та футуристичні матеріали переплітаються з глибокою ностальгією за минулими епохами. Після періоду домінування «тихої розкоші» мода повертається до сміливого самовираження, пропонуючи гардероб, що балансує між функціональним утилітаризмом та театральною витонченістю.

Що буде в моді весною 2026

Головним кольором року за версією Pantone став Cloud Dancer — м’який, ледь теплий відтінок білого, який символізує легкість та нову сторінку. Цей колір домінує у монохромних образах, від лляних костюмів до шовкових суконь-комбінацій.

Найактуальнішими комбінаціями того, що буде модно весною, стануть ніжний рожевий із насиченим бордо, а також поєднання фісташкового з масляно-жовтим. Окреме місце займають металеві фактури, які тепер доречні не лише ввечері, а й у денних образах.

Одним із найбільш виразних трендів весни 2026 став силует “балон”. Об’ємні штани-шаровари, спідниці з підгорнутим краєм та куртки з округлими лініями плечей створюють динамічний, дещо футуристичний образ.

Водночас у моду весни 2026 тріумфально повертається занижена талія (drop-waist), натхненна естетикою 1920-х років, що візуально подовжує силует і додає сукням особливого романтизму.

Крім того, корсети, делікатні рюші, високі комірці та елементи каркасних спідниць інтегруються у повсякденний одяг, створюючи стиль історичного ескапізму. Це гармонійно доповнюється трендом на прозорі шари — багатошарові образи з органзи, тюлю та мережива дозволяють грати з фактурами, не обтяжуючи вигляд.

Серед аксесуарів головний акцент робиться на голову та шию. Шовкові хустки повертаються: їх пов’язують як бандани, вплітають у волосся або використовують замість топів.

Весна 2026 також виводить на передній план естетику “Unexpected Librarian”. Це поєднання консервативних речей — трикотажних жилетів, сорочок у смужку та спідниць міді — з яскравими акцентами, масивними прикрасами або іронічними деталями.

