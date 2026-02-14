Модные тренды весны 2026: какие образы будут популярны в течение сезона

Весна 2026 года обещает стать сезоном контрастов, где высокие технологии и футуристические материалы переплетаются с глубокой ностальгией по прошлым эпохам. После периода доминирования «тихой роскоши» мода возвращается к смелому самовыражению, предлагая гардероб, балансирующий между функциональным утилитаризмом и театральным изяществом.

Что будет в моде весной 2026

Главным цветом года по версии Pantone стал Cloud Dancer — мягкий, теплый оттенок белого, символизирующий легкость и новую страницу. Этот цвет доминирует в монохромных образах, от льняных костюмов до шелковых платьев-комбинаций.

Самыми актуальными комбинациями того, что будет модно весной, станут нежный розовый с насыщенным бордо, а также сочетание фисташкового с масляно-желтым. Отдельное место занимают металлические фактуры, которые уместны теперь не только вечером, но и в дневных образах.

Одним из наиболее выразительных трендов весны 2026 года стал силуэт “баллон”. Объемные штаны-шаровары, юбки с окутанным краем и куртки с округлыми линиями плеч создают динамичный, несколько футуристический образ.

В моду весны 2026 триумфально возвращается заниженная талия (drop-waist), вдохновленная эстетикой 1920-х годов, которая визуально удлиняет силуэт и придает платьям особого романтизма.

Кроме того, корсеты, деликатные рюши, высокие воротнички и элементы каркасных юбок интегрируются в повседневную одежду, создавая стиль исторического эскапизма. Это гармонично дополняется трендом на прозрачные слои – многослойные образы из органзы, тюля и кружева позволяют играть с фактурами, не утруждая вид.

Среди аксессуаров главный упор делается на голову и шею. Шелковые платки возвращаются: их связывают как банданы, вплетают в волосы или используют вместо топов.

Весна 2026 года также выводит на передний план эстетику “Unexpected Librarian”. Это сочетание консервативных вещей – трикотажных жилетов, рубашек в полоску и юбок меди – с яркими акцентами, массивными украшениями или ироническими деталями.

