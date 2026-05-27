Образы на выпускной 2026: идеи костюмов для девушек и парней

В преддверии сезона выпускных вечеров, которые в украинских школах традиционно приходятся на конец мая и июнь, стоит знать, какой образ стоит одеть на одноразовое событие в жизни.

Образы на выпускной 2026: список идей

Образы на выпускной для девушек

Главным лозунгом выпускной моды стал отход от перегруженного декора, пышных платьев-тортов и громоздких одноразовых вещей в пользу лаконичности, чистых линий и концепции практичности.

Следует подбирать одежду, которая отображает индивидуальность, обеспечивает абсолютный комфорт во время танцев и прогулок и легко интегрируется в повседневную жизнь после завершения официальной части праздника.

В женских трендах лидером сезона стал маскулинный шик — структурированные брючные костюмы в мужской стилистике с широкими брюками палаццо и жакетами с четкой линией плеч из льна, шелка или тонкой шерсти в сливочных или глубоких шоколадных оттенках.

Среди поклонниц платьев есть идея скульптурного минимализма с асимметричным кроем из плотного шелка или атласные платья-комбинации в стиле 90-х, которые сочетают с прозрачными накидками, укороченными жакетами и элегантными туфлями на низком каблуке.

Для смелых девушек актуальны футуристические белые платья-баллоны из тафты и эффектные металлизированные наряды в оттенках жидкого золота или хрома.

Главным цветом сезона признан благородный ледяно-розовый с холодным серебристым подтоном, а завершать образы можно глянцевыми пучками, мягкими волнами, пастельным макияжем, деликатным микрофренчем или зеркальной втиркой на ногтях.

Образы на выпускной 2026 для ребят

Мужская выпускная мода также демонстрирует движение к расслабленности: в тренде мягкие плечи пиджаков, прямые силуэты вместо узких моделей и фактурные ткани в пригороде базового черного цвета.

Наиболее практичным и безопасным выбором остается классический костюм-двойка темно-синего или графитового оттенка, тогда как костюмы-тройки с жилетами считаются уместными для официального дресс-кода, но менее комфортными в жаркую погоду.

Популярность приобретает и стиль smart casual, где пиджак и брюки подбираются как гармоничный, но не слишком формальный комплект, который можно носить без галстука или бабочки. Правильная посадка плеч, длина рукавов и аккуратная подгонка брюк у портного намного важнее громких названий брендов.

Идеальный выпускной лук определяется не ценником на этикетке, а твоим внутренним чувством гармонии.

