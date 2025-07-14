Цитаты для выпускного альбома: удачные выражения для разных ситуаций

Выпускной альбом — память о школьных годах, которая сохранится надолго. Открывая его, погружаешься в теплые воспоминания со школьных лет: победы, неудачи, смешные ситуации. Также перечитываешь слова одноклассников и улыбаешься. Поэтому мы собрали для тебя цитаты для выпускного альбома, чтобы точные выражения были актуальными сквозь года.
Обычно в альбомах пишут мотивационные слова для выпускников, но кто-то выбирает юмор и ищет смешные цитаты в выпускной альбом. Смотри в материале подборку удачных цитат на школьный альбом.
Цитаты для выпускного альбома
Лирические цитаты в выпускной альбом
- Здесь была моя первая любовь. Здесь были мои первые друзья.
- А помнишь, как на своей первой линейке ты думал(-а), что 11 лет — это очень долго?
- Не надо сложных выражений, потому что жизнь прекрасна в простоте.
- Жизнь — это не прошедшие дни, а те, которые запомнились.
- Некоторые концы начинают лучшее начало.
- Все хорошие вещи должны заканчиваться.
- Мы никогда не будем этими детьми снова.
- Моменты становятся воспоминаниями.
- Единственное, почему ты должен смотреть назад, чтобы увидеть, как много ты прошел.
- В конце все будет хорошо. Если еще плохо, это не конец.
Смешные цитаты в выпускном альбоме
- Запомните друзья две фразы, которые помогут вам открыть любую дверь в жизни: “На себя” и “От себя”.
- Если бы дураки могли летать, этот мир был бы аэропортом.
- Короче говоря, я выжил(-ла).
- Не все “Прощай” грустные. Например: “Прощай, школа”.
- Я потратил (-а) 11 лет жизни ради бумажки и рукопожатия.
- Бог видел, я был (была) очень силен (сильна), если я мог (-ла) делать задачи по математике.
- Выпускной? Да! Взросление? Что ж… Дайте еще немного времени.
- У меня не очень хорошее фото в альбоме, вот мой Instagram…
- Без Google я бы не выпустился (-лась) бы.
- Я должен быть успешным, потому что люблю дорогие вещи.
Читать по теме
Что подарить учителю на выпускной: идеи интересных и качественных презентов
Что подарить учителю на выпускной — читай в материале.
Мотивационные цитаты в выпускном альбоме
- Кто не падает, тот не встает.
- Единственное ваше предназначение — стать тем, кем вы хотите быть.
- Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
- Мечтай масштабно. Работай тяжело.
- Я верю в следующую главу, потому что я знаю автора.
- Это больше, чем выпускной, это больше, чем аттестат, это — знания.
- Лучшее еще впереди.
- Я еще не знаю, куда я направляюсь, но я на своем пути.
- Если ты мечтаешь о чем-нибудь, ты можешь это сделать.
- Делай то, что стоит воспоминаний.
Ранее мы рассказывали, какие поздравления сказать выпускникам в важный день их жизни.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!