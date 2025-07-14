Цитаты для выпускного альбома: удачные выражения для разных ситуаций

Выпускной альбом — память о школьных годах, которая сохранится надолго. Открывая его, погружаешься в теплые воспоминания со школьных лет: победы, неудачи, смешные ситуации. Также перечитываешь слова одноклассников и улыбаешься. Поэтому мы собрали для тебя цитаты для выпускного альбома, чтобы точные выражения были актуальными сквозь года.

Обычно в альбомах пишут мотивационные слова для выпускников, но кто-то выбирает юмор и ищет смешные цитаты в выпускной альбом. Смотри в материале подборку удачных цитат на школьный альбом.

Цитаты для выпускного альбома

Лирические цитаты в выпускной альбом

Здесь была моя первая любовь. Здесь были мои первые друзья.

А помнишь, как на своей первой линейке ты думал(-а), что 11 лет — это очень долго?

Не надо сложных выражений, потому что жизнь прекрасна в простоте.

Жизнь — это не прошедшие дни, а те, которые запомнились.

Некоторые концы начинают лучшее начало.

Все хорошие вещи должны заканчиваться.

Мы никогда не будем этими детьми снова.

Моменты становятся воспоминаниями.

Единственное, почему ты должен смотреть назад, чтобы увидеть, как много ты прошел.

В конце все будет хорошо. Если еще плохо, это не конец.

Смешные цитаты в выпускном альбоме

Запомните друзья две фразы, которые помогут вам открыть любую дверь в жизни: “На себя” и “От себя”.

Если бы дураки могли летать, этот мир был бы аэропортом.

Короче говоря, я выжил(-ла).

Не все “Прощай” грустные. Например: “Прощай, школа”.

Я потратил (-а) 11 лет жизни ради бумажки и рукопожатия.

Бог видел, я был (была) очень силен (сильна), если я мог (-ла) делать задачи по математике.

Выпускной? Да! Взросление? Что ж… Дайте еще немного времени.

У меня не очень хорошее фото в альбоме, вот мой Instagram…

Без Google я бы не выпустился (-лась) бы.

Я должен быть успешным, потому что люблю дорогие вещи.

Мотивационные цитаты в выпускном альбоме

Кто не падает, тот не встает.

Единственное ваше предназначение — стать тем, кем вы хотите быть.

Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.

Мечтай масштабно. Работай тяжело.

Я верю в следующую главу, потому что я знаю автора.

Это больше, чем выпускной, это больше, чем аттестат, это — знания.

Лучшее еще впереди.

Я еще не знаю, куда я направляюсь, но я на своем пути.

Если ты мечтаешь о чем-нибудь, ты можешь это сделать.

Делай то, что стоит воспоминаний.

