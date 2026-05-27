Стипендия Президента Украины 2026: кто имеет шанс на ее получение

Тысячи украинских студентов получают ежемесячно финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях — академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. Существует и такая стипендия, которую дает Президент Украины.

Стипендия Президента Украины 2026 года — это престижная государственная награда, которая предоставляется студентам, молодым ученым, спортсменам и художникам за выдающиеся достижения в учебе, науке, спорте и искусстве.

Читай, кто может получить президентскую стипендию в 2026, как оформить документы и какие требования в материале.

Кто может получить стипендию Президента Украины

В 2026 году на академическую стипендию Президента Украины могут претендовать:

Ученики и студенты учебных заведений за высокие результаты в обучении, которые стали победителями всеукраинских или международных конкурсов, олимпиад, соревнований.

Абитуриенты, получившие самые высокие баллы на ЗНО или НМТ.

Молодые ученые, обладающие значительными научными достижениями, подтверждены публикациями в наукометрических базах (Scopus, Web of Science и т.п.), монографиями, патентами и т.д.

Молодые мастера, народного искусства, дети с особыми достижениями в искусстве, спорте (музыкальные школы, спортивные, художественные и т.п.).

Кандидатов выдвигают ученые или педагогические советы учебных заведений. А если это молодые мастера народного искусства, претендентов на получение стипендий отбирают члены Комиссии, в которую входят независимые специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства.

Размер Президентской стипендии в 2026 году

Размер президентской стипендии в Украине зависит от категории получателя. Данные могут изменяться ежегодно, но вот приблизительные суммы по состоянию на 2026 учебный год:

Студенты университетов (академическая стипендия) — 20 000 грн в месяц, назначается на один семестр, решение принимает учёный совет ЗВО и МОН.

Студенты колледжей и профессионального образования — 15 200 грн в месяц, выплата на один семестр, назначение утверждают педагогический совет и МОН.

Аспиранты — 23 700 грн в месяц, стипендия на один год, назначается министерствами и НАН.

Призёры международных олимпиад — 25 000 грн в месяц, выплата на один год, решение принимает МОН по представлению ЗВО.

Абитуриенты с результатом НМТ 185+ — 10 000 грн в год, выплата на первый год обучения, назначают Фонд Президента и МОН.

Молодые деятели искусства в возрасте 14–35 лет — один прожиточный минимум в месяц, выплата на один год, решение принимает комиссия Минкультуры.

Как выплачивается Президентская стипендия

Достичь высоких результатов в обучении, научной или творческой деятельности.

Быть выдвинутым ученым или педагогическим советом учебного заведения.

Представить необходимые документы в установленные сроки.

Как подать заявку

Назначение стипендий осуществляется дважды в год по результатам экзаменационной сессии.

Для молодых ученых необходимо подать выписку из протокола заседания совета и рекомендации от двух докторов наук.

Кандидаты выдвигаются учеными или педагогическими советами учебных заведений.

Выплаты обычно длятся 12 месяцев. Стипендия не облагается налогом. Выдается из Указа Президента Украины или решения МОН.

Ранее Вікна информировали своих читателей о том, что суд признал противоправным приказ МОН №910 об ограничении обучения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!