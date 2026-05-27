Стипендия Президента Украины 2026: кто имеет шанс на ее получение

Тысячи украинских студентов получают ежемесячно финансовую поддержку от государства. Речь идет о стипендиях — академических или социальных, постоянных или временных, назначенных на основе рейтинга успеваемости или соответствующего статуса. Существует и такая стипендия, которую дает Президент Украины.
Стипендия Президента Украины 2026 года — это престижная государственная награда, которая предоставляется студентам, молодым ученым, спортсменам и художникам за выдающиеся достижения в учебе, науке, спорте и искусстве.
Читай, кто может получить президентскую стипендию в 2026, как оформить документы и какие требования в материале.
Кто может получить стипендию Президента Украины
В 2026 году на академическую стипендию Президента Украины могут претендовать:
- Ученики и студенты учебных заведений за высокие результаты в обучении, которые стали победителями всеукраинских или международных конкурсов, олимпиад, соревнований.
- Абитуриенты, получившие самые высокие баллы на ЗНО или НМТ.
- Молодые ученые, обладающие значительными научными достижениями, подтверждены публикациями в наукометрических базах (Scopus, Web of Science и т.п.), монографиями, патентами и т.д.
- Молодые мастера, народного искусства, дети с особыми достижениями в искусстве, спорте (музыкальные школы, спортивные, художественные и т.п.).
Кандидатов выдвигают ученые или педагогические советы учебных заведений. А если это молодые мастера народного искусства, претендентов на получение стипендий отбирают члены Комиссии, в которую входят независимые специалисты в сфере декоративно-прикладного искусства.
Размер Президентской стипендии в 2026 году
Размер президентской стипендии в Украине зависит от категории получателя. Данные могут изменяться ежегодно, но вот приблизительные суммы по состоянию на 2026 учебный год:
Как выплачивается Президентская стипендия
- Достичь высоких результатов в обучении, научной или творческой деятельности.
- Быть выдвинутым ученым или педагогическим советом учебного заведения.
- Представить необходимые документы в установленные сроки.
Как подать заявку
- Назначение стипендий осуществляется дважды в год по результатам экзаменационной сессии.
- Для молодых ученых необходимо подать выписку из протокола заседания совета и рекомендации от двух докторов наук.
- Кандидаты выдвигаются учеными или педагогическими советами учебных заведений.
Выплаты обычно длятся 12 месяцев.
Стипендия не облагается налогом.
Выдается из Указа Президента Украины или решения МОН.
