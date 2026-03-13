Минимальная стипендия — 4 000 грн: правительство уравняло в правах студентов государственных и частных университетов

В Украине кардинально меняют подход к начислению студенческих выплат. Уже с сентября государственная поддержка станет доступной для студентов независимо от формы собственности учебного заведения. Главное условие — обучение по государственному заказу.

Кабинет Министров Украины официально урегулировал порядок выплат для тех, кто получает образование в частных высших учебных заведениях за счет бюджета. Об об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что изменится с 1 сентября

Раньше студенты частных университетов, даже если они занимали бюджетные места, часто оставались без стипендиального обеспечения. Новое постановление правительства устраняет эту несправедливость.

Основные нововведения:

Дата старта: начисления начнутся с 1 сентября 2026 года.

Размер выплат: минимальная академическая стипендия составит 4 000 гривен.

Двойной рост: нынешний размер стипендии является рекордом — он в два раза превышает показатели 2025 года.

Читать по теме Стипендии для студентов в 2026 году удвоятся: Рада приняла бюджет В 2026 году на стипендии выделят 6,6 млрд грн.

Откуда средства и почему это важно

Финансирование программы уже заложено в бюджет Министерства образования и науки на 2026 год. Как отмечают в правительстве, это решение стало прямым ответом на запросы самой молодежи.

— Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику. Для нас критически важно, чтобы украинские студенты имели достойные условия для жизни и развития именно здесь, в Украине, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Ожидается, что такой шаг не только поддержит студентов финансово, но и усилит конкуренцию между государственными и частными вузами за талантливую молодежь, так как теперь условия обучения на бюджете становятся идентичными по всем параметрам.

Ранее мы рассказывали, какие цены на обучение в университетах в 2025 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!