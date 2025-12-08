Стипендии для студентов в 2026 году удвоятся: Рада приняла бюджет

Хорошие новости для украинского студенчества: выплаты существенно вырастут. Верховная Рада утвердила Государственный бюджет на 2026 год, в котором на поддержку молодежи заложили рекордные 6,6 миллиарда гривен. Это на 1,2 млрд больше, чем в предыдущем году.

Главный финансовый документ страны депутаты приняли 3 декабря 2025 года. Согласно расчетам Министерства финансов, финансовый апгрейд стипендий произойдет с начала нового учебного года — с 1 сентября 2026 года. Большинство выплат фактически удваивается.

Университеты: от минималки до президентской выплаты

Студенты высших учебных заведений ощутят изменения сильнее всего. Если раньше минимальная академическая стипендия составляла 2000 грн, то осенью 2026 года она вырастет до 4000 грн.

Те, кто демонстрирует выдающиеся успехи в обучении, смогут рассчитывать на солидные суммы. В частности, стипендия Президента Украины достигнет 20 000 гривен в месяц.

Новые размеры выплат для университетов:

Стипендия Президента: было 10 000 грн — станет 20 000 грн;

Стипендия Верховной Рады: было 4 400 грн — станет 8 800 грн;

Правительственная стипендия (Кабмин): было 4 000 грн — станет 8 000 грн;

Обычная академическая: было 2 000 грн — станет 4 000 грн;

За особые успехи (повышенная): было 2 910 грн — станет 5 820 грн.

Также вырастут выплаты для студентов, которые учатся на приоритетных для государства специальностях (отраслевой принцип): обычная составит 5 100 грн (было 2 550), а повышенная — 7 420 грн (было 3 710).

Колледжи: как изменятся суммы

Не обошли вниманием и учреждения профессионального предвысшего образования. Для студентов колледжей выплаты также вырастут вдвое.

Что ждать с 1 сентября 2026 года:

Президентская стипендия: вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;

Стипендия Верховной Рады: поднимется с 3 320 грн до 6 640 грн;

Минимальная академическая: вместо 1 510 грн студенты будут получать 3 020 грн;

За отличную учебу (повышенная): вырастет с 2 197 грн до 4 394 грн.

Студенты отраслевых специальностей в колледжах будут получать 3 860 грн (вместо 1 930 грн), а отличники на этих направлениях — 5 618 грн (вместо 2 809 грн).

В правительстве подчеркивают, что такое существенное повышение является инвестицией в человеческий капитал. Государство стремится мотивировать молодежь оставаться в Украине и получать качественное образование, несмотря на все вызовы времени.

