Гороскоп на выходные 25-26 апреля 2026: напряжение даёт шанс — будь спокоен и думай наперёд

Солнце в напряжённом аспекте к Плутону может вызывать желание всё контролировать или вступать в конфликты, особенно если кто-то давит на вас.

Луна во взаимодействии с Ураном добавляет неожиданные перепады настроения и внезапные ситуации.

26 апреля Меркурий в напряжённом аспекте к Юпитеру может подталкивать к поспешным выводам или преувеличениям.

В то же время гармоничная связь Луны с Юпитером немного смягчает ситуацию, добавляя оптимизма, а влияние Венеры и Нептуна создаёт романтическое настроение и желание мечтать.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Овен (21 марта — 19 апреля)

Эти дни могут принести напряжение из-за желания контролировать ситуацию. В работе возможны споры, поэтому лучше избегать резких решений. В финансах не стоит рисковать или доверять сомнительным обещаниям. В отношениях важно сдерживать эмоции — импульсивность может испортить настроение обоим.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Телец (20 апреля — 20 мая)

Эмоциональный фон нестабильный: настроение может резко меняться. На работе появятся неожиданные задачи, требующие быстрой реакции. В финансах стоит избегать поспешных трат. В отношениях возможны романтические моменты, но не стоит слишком идеализировать партнёра.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Близнецы (21 мая — 20 июня)

В эти дни возрастает риск ошибок из-за спешки или невнимательности. В работе проверяйте детали и не беритесь за всё сразу. Финансы требуют осторожности — возможны лишние траты. В отношениях лучше говорить прямо, чтобы избежать недоразумений.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Рак (21 июня — 22 июля)

Эмоции могут быть сильнее, чем обычно, но это поможет лучше понять себя. В работе стоит избегать конфликтов с руководством. Финансовые решения лучше отложить. В отношениях возможно потепление, если проявить заботу и терпение.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Лев (23 июля — 22 августа)

Эти дни могут испытать вас на выдержку. В работе возможны напряжённые ситуации, но они откроют новые возможности. В финансах не стоит рисковать. В отношениях важно не давить на близких — лучше дать им больше свободы.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Дева (23 августа — 22 сентября)

Появится желание всё упорядочить, но не всё зависит от вас. В работе возможны задержки или путаница. В финансах стоит быть внимательными к деталям. В отношениях не спешите с выводами — ситуация может выглядеть иначе, чем кажется.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Весы (23 сентября — 22 октября)

Эмоциональный фон нестабильный, но при этом появится шанс наладить важные связи. В работе возможны интересные предложения. Финансы без резких изменений, если избегать импульсивных трат. В отношениях романтический настрой, но не теряйте чувство реальности.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эти дни могут быть напряжёнными, особенно в общении. В работе возможны конфликты или борьба за влияние. В финансах лучше не рисковать. В отношениях стоит избегать ревности и лишнего контроля — это поможет сохранить баланс.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Появится желание действовать быстро, но это может привести к ошибкам. В работе лучше проверять информацию. Финансы требуют сдержанности. В отношениях возможны недоразумения из-за разных взглядов, поэтому важно слушать друг друга.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Козерог (22 декабря — 19 января)

Эти дни потребуют терпения. В работе возможны сложные задачи, но они дадут полезный опыт. В финансах не стоит спешить с крупными решениями. В отношениях лучше избегать холодности — искренность поможет сохранить доверие.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Водолей (20 января — 18 февраля)

Неожиданные события могут изменить планы. В работе важно быстро адаптироваться. В финансах не стоит рисковать. В отношениях возможны как яркие эмоции, так и резкие перепады настроения — старайтесь сохранять спокойствие.

Гороскоп на выходные 25–26 апреля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Появится больше мечтательности и желания отдохнуть от реальности. В работе это может мешать сосредоточиться. В финансах стоит быть внимательными. В отношениях благоприятное время для романтики, но не стоит строить завышенные ожидания.

Редакция Вікон акцентирует внимание на том, что материал не следует воспринимать как руководство к действиям или безусловную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, фэншуй и нумерология не относятся к научным дисциплинам, а их невозможно проверить.

Источник: Yourtango

