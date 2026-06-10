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На трассе Одесса — Рени водитель в розыске сбил пограничника: военнослужащий в больнице

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июня 2026, 15:30 2 мин.
Попытка прорыва на Одесса-Рене

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