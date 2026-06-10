На трассе Одесса — Рени водитель в розыске сбил пограничника: военнослужащий в больнице

Обычная проверка документов на трассе Одесса – Рени превратилась в криминальный боевик с погоней и госпитализацией. 31-летний водитель, который должен был предстать перед судом, вместо этого решил прорываться через блокпост, едва не убив военного. Об этом пишет Госпогранслужба.

Экшн на блокпосту

Все началось с того, что пограничники остановили автомобиль для стандартной проверки. Когда документы 31-летнего водителя прогнали по базам данных, система выдала однозначный сигнал: мужчина находится в розыске за игнорирование правил воинского учета.

Однако новость о необходимости дополнительной проверки вызвала у водителя не раскаяние, а агрессию.

Не дожидаясь дальнейших действий правоохранителей, он резко вывернул руль, развернул машину и на большой скорости бросился наутек. В ходе этого опасного маневра нарушитель сбил пограничника, который стоял рядом.

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Финал в Сарате и сюрприз от следствия

Пострадавшего пограничника с травмами немедленно доставили в больницу. Сам же беглец надеялся скрыться, но план не сработал.

Ориентировка на автомобиль разлетелась мгновенно, и уже через короткое время правонарушителя прижали в поселке Сарата Белгород-Днестровского района.

Когда же правоохранители начали детальнее изучать биографию задержанного, выяснились ошеломляющие факты. Оказалось, что проблемы с военкоматом — это лишь вершина айсберга.

Мужчина является главным фигурантом дела о разбойном нападении. Более того, именно в этот день он должен был присутствовать на судебном заседании, но вместо суда выбрал путь нового преступления.

Что грозит гонщику

Теперь к старому обвинению в разбое добавится еще несколько серьезных пунктов:

Следователи уже открыли производство по ст. 345 УК Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа). Это грозит ему реальным тюремным сроком.

По статье 185-10 КУоАП за злостное неповиновение пограничникам.

На данный момент продолжается следствие, а злоумышленник ждет нового приговора. Правоохранители напоминают: попытки побега и наезды на должностных лиц лишь утяжеляют наказание, которое рано или поздно все равно наступит.

Главное фото: Госпогранслужба.

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