Что нельзя вывозить из Украины за границу 2026: список продуктов, вещей, ограничения на валюту

Если ты едешь из Украины за границу, важно знать правила перевозки продуктов, товаров и валюты. Это поможет избежать проблем и штрафов.

Мы расскажем, что можно брать с собой, а что точно не пропустят через границу.

Что нельзя вывозить из Украины за границу 2026: ограничения и запреты на продукты питания

По законам ЕС запрещено ввозить:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные изделия;

консервы на основе мяса.

Поэтому не стоит рисковать и вывозить из Украины:

сало в любом виде;

колбасы и другие мясные изделия;

молочные продукты — сыр, молоко, йогурт, сметану, масло;

свежее мясо любого вида;

любые консервы, как промышленные, так и домашние (тушенка, сгущённое молоко и т.д.).

Прямого запрета на перевозку домашних консервов нет, но решение всегда принимают таможенники. Банки с закрутками могут показаться подозрительными, и их могут конфисковать.

В странах ЕС правила строгие: таможенники имеют полное право изъять запрещённые продукты и утилизировать их на месте.

Что нельзя вывозить из Украины 2026: лекарственные средства

Лекарства с наркотическими веществами строго контролируются в большинстве стран ЕС. Для их перевозки нужен специальный разрешительный документ и медицинские справки.

Лекарства следует брать только для личного использования, обычно на срок до 30 дней.

Препараты в виде спреев или жидкостей нужно перевозить в оригинальной упаковке и соблюдать правила ручной клади — объём жидкости не более 100 мл.

Категорически запрещено перевозить через границу с Украины:

лекарства с наркотическими или психотропными веществами, если они не предназначены для медицинского применения;

сильнодействующие препараты без рецепта врача;

лекарства объёмом более 500 мл.

Что нельзя вывозить за границу из Украины 2026: запрещённые к вывозу вещи

Нельзя вывозить из страны:

холодное, пневматическое и огнестрельное оружие с аксессуарами;

взрывчатые и газовые вещества;

токсичные и ядовитые вещества;

бытовую технику более одной единицы;

минералы, которые являются национальным достоянием;

редкие или исчезающие растения и животные;

памятники культуры без специального разрешения;

технику с порнографией или нелицензионным программным обеспечением;

материалы, пропагандирующие расизм или насилие.

По данным Таможенной службы Украины, также запрещено вывозить:

оружие и боеприпасы;

сильнодействующие ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества;

произведения искусства, культурные и исторические ценности;

аннулированные ценные бумаги;

вещи, нарушающие права интеллектуальной собственности.

Помимо стандартных запретов, нельзя вывозить из Украины контрафактные товары — подделки известных брендов, например сумок, обуви и т.д., а также нелицензионное программное обеспечение, фильмы, музыку и пиратские аудио- и видеопродукты (DVD, CD, флешки).

Если таможенники заподозрят, что товар нарушает права интеллектуальной собственности, его могут проверить, конфисковать и наложить штраф.

Что нельзя перевозить через границу из Украины без декларирования: ограничения на валюту

Нельзя вывозить из Украины без декларирования средства на сумму более 10 000 евро. Если сумма больше 10 000 евро, нужно обязательно заполнить декларацию.

Также стоит быть готовым к тому, что на границе могут попросить документы, подтверждающие происхождение денег — например, справку из банка.

Превышение лимита без декларирования карается штрафом или конфискацией средств.

