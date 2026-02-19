Что нельзя вывозить из Украины за границу 2026: список продуктов, вещей, ограничения на валюту

Если ты едешь из Украины за границу, важно знать правила перевозки продуктов, товаров и валюты. Это поможет избежать проблем и штрафов.
Мы расскажем, что можно брать с собой, а что точно не пропустят через границу.
Что нельзя вывозить из Украины за границу 2026: ограничения и запреты на продукты питания
По законам ЕС запрещено ввозить:
- мясо и мясные продукты;
- молоко и молочные изделия;
- консервы на основе мяса.
Поэтому не стоит рисковать и вывозить из Украины:
- сало в любом виде;
- колбасы и другие мясные изделия;
- молочные продукты — сыр, молоко, йогурт, сметану, масло;
- свежее мясо любого вида;
- любые консервы, как промышленные, так и домашние (тушенка, сгущённое молоко и т.д.).
Прямого запрета на перевозку домашних консервов нет, но решение всегда принимают таможенники. Банки с закрутками могут показаться подозрительными, и их могут конфисковать.
В странах ЕС правила строгие: таможенники имеют полное право изъять запрещённые продукты и утилизировать их на месте.
Что нельзя вывозить из Украины 2026: лекарственные средства
Лекарства с наркотическими веществами строго контролируются в большинстве стран ЕС. Для их перевозки нужен специальный разрешительный документ и медицинские справки.
Лекарства следует брать только для личного использования, обычно на срок до 30 дней.
Препараты в виде спреев или жидкостей нужно перевозить в оригинальной упаковке и соблюдать правила ручной клади — объём жидкости не более 100 мл.
Категорически запрещено перевозить через границу с Украины:
- лекарства с наркотическими или психотропными веществами, если они не предназначены для медицинского применения;
- сильнодействующие препараты без рецепта врача;
- лекарства объёмом более 500 мл.
Что нельзя вывозить за границу из Украины 2026: запрещённые к вывозу вещи
Нельзя вывозить из страны:
- холодное, пневматическое и огнестрельное оружие с аксессуарами;
- взрывчатые и газовые вещества;
- токсичные и ядовитые вещества;
- бытовую технику более одной единицы;
- минералы, которые являются национальным достоянием;
- редкие или исчезающие растения и животные;
- памятники культуры без специального разрешения;
- технику с порнографией или нелицензионным программным обеспечением;
- материалы, пропагандирующие расизм или насилие.
По данным Таможенной службы Украины, также запрещено вывозить:
- оружие и боеприпасы;
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные и исторические ценности;
- аннулированные ценные бумаги;
- вещи, нарушающие права интеллектуальной собственности.
Помимо стандартных запретов, нельзя вывозить из Украины контрафактные товары — подделки известных брендов, например сумок, обуви и т.д., а также нелицензионное программное обеспечение, фильмы, музыку и пиратские аудио- и видеопродукты (DVD, CD, флешки).
Если таможенники заподозрят, что товар нарушает права интеллектуальной собственности, его могут проверить, конфисковать и наложить штраф.
Что нельзя перевозить через границу из Украины без декларирования: ограничения на валюту
Нельзя вывозить из Украины без декларирования средства на сумму более 10 000 евро. Если сумма больше 10 000 евро, нужно обязательно заполнить декларацию.
Также стоит быть готовым к тому, что на границе могут попросить документы, подтверждающие происхождение денег — например, справку из банка.
Превышение лимита без декларирования карается штрафом или конфискацией средств.
Источники: Сustoms.gov.ua, Visitukraine.
