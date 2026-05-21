Отдых в Грузии 2026: в какие локации можно поехать и сколько нужно иметь средств

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и закрытое небо над Украиной, Грузия остается одним из самых популярных направлений отечественных путешественников. В 2026 году планирование такой поездки требует тщательной логистики и четкого расчета бюджета.

Читай в материале, как спланировать Отдых в Грузии 2026 года, сколько это будет стоить и о каких важных моментах следует помнить.

Отдых в Грузии 2026: цены на проживание, гастрономию, развлечения

Как добраться до Грузии в 2026 году

Поскольку прямые перелеты невозможны, украинцы чаще всего выбирают два основных транзитных маршрута. Первый — через Польшу, откуда авиакомпании совершают регулярные рейсы в Кутаиси. Полный путь вместе с поездом в польские города длится около 24–30 часов.

Второй вариант — через Молдову: из Кишинева выполняются прямые авиарейсы в Тбилиси, кратчайший и комфортный путь для жителей южных областей Украины, который занимает в общей сложности 10–15 часов.

Для граждан Украины в 2026 году продолжает действовать максимально упрощенный безвизовый режим, позволяющий непрерывно находиться на территории Грузии до одного года. Основным документом для пересечения границы является загранпаспорт.

Отдых в Грузии 2026: жилье и еда

В плане финансовых затрат страна остается относительно доступной: сытный ужин с блюдами национальной кухни и вином на двоих в колоритном местном заведении обойдется в 800–1200 гривен, а традиционная уличная еда, например хачапури, стоит около 100–150 гривен.

Цены на жилье стартуют от 800 гривен в сутки в гестхаузах Тбилиси до 2500 гривен и выше в отелях класса четыре звезды. В курортном Батуми в разгар лета стоимость проживания традиционно растет на 30–40%.

Где отдохнуть в Грузии 2026: список туристических локаций

Грузия предлагает различные возможности для активного и экстремального отдыха в зависимости от времени года к своим ключевым регионам:

Сванетия — живописный высокогорный регион на северо-западе страны, известный по заснеженным вершинам Главного Кавказского хребта и подлинным каменным сванским башням. Регион предлагает сложные альпинистские восхождения на вершины Тетнульди, Лайла и легендарную Ушбу.

Гора Казбек — один из самых популярных и относительно доступных пятитысячников Кавказа для летних восхождений. Маршрут стартует из высокогорного поселка Степанцминда и проходит мимо знаменитой древней церкви Цминда-Самеба. Схождение требует хорошей физической формы, а базовые технические навыки работы с альпинистским снаряжением участники проходят прямо на месте.

Национальный парк Боржоми-Харагаули — дикий и спокойный район с лесистыми хребтами и огромными зелеными долинами, по ландшафту напоминающими украинские Карпаты. Из-за низкой освоенности массовым туризмом здесь сохранилась девственная природа, однако из-за большого количества диких животных эксперты рекомендуют ходить по этим маршрутам исключительно организованными большими группами.

Гудаури — современный и динамичный горнолыжный курорт, расположенный недалеко от Казбека.

Планируя пешеходные походы и экспедиции в горы Кавказа, следует предварительно подготовиться к специфике местных маршрутов.

Большинство автономных треков длятся от 5 до 7 дней вдали от цивилизации, поэтому участникам приходится нести на себе палатки, спальники и провизию, а вес рюкзаков часто достигает 15–17 килограммов.

Поскольку перевалы и стоянки расположены на высотах от 2500 до 3500 метров над уровнем моря, организм может реагировать на кислородное голодание легкой одышкой или недомоганием, что требует повышенного потребления жидкости.

Отдых в Грузии: к чему следует быть готовым

Погода в высокогорье Грузии меняется молниеносно: ясное солнечное небо может через несколько часов смениться штормовым ветром или грозой, поэтому подбор качественной ветрозащитной и теплой одежды критически важен для собственной безопасности.

Физическую подготовку — бег, плавание или планомерное укрепление мышц спины — лучше начинать не менее 2-3 месяцев до запланированного выезда.

Ориентировочный бюджет недельного путешествия на одного человека в 2026 году составляет от 600 до 850 долларов США, или от 25 до 40 тыс. грн, включая сложную логистику переездов, проживания и развлечения. В то же время, цена зависит и от количества дней, которые ты планируешь провести в этой стране.

