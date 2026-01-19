Правила выезда мужчин за границу 2026: что следует знать перед поездкой

В Украине продолжают действовать ограничения на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в связи с продлением военного положения и всеобщей мобилизации.

Однако законодательство предусматривает четкий перечень категорий граждан, которые имеют право пересекать границу при наличии соответствующих документов. Читайте в материале, кто может выехать за границу в 2026 году и какие еще существуют правила пересечения границы.

Правила выезда за границу для мужчин в 2026 году

Право на пересечение границы имеют лица, которые не подлежат призыву или имеют специальное разрешение. К ним относятся:

Мужчины с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

Многодетные родители: лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Сопровождающие лица, осуществляющие уход за больными родителями, женой или детьми, или сопровождающие лиц с инвалидностью.

Военнослужащие на лечение: при наличии заключения о необходимости лечения за рубежом и письма от Минздрава.

Водители и волонтеры: лица, зарегистрированные в системе Шлях, осуществляющие перевозку медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Читать по теме Заработные платы военных 2026 года: ожидать ли повышений Повышение зарплат военным в тылу 2026 года: чего ожидать от нововведений

Правила пересечения границы в 2026 году для забронированных мужчин

Мужчины, имеющие бронирование от мобилизации на период военного положения, могут выезжать за границу исключительно в служебные командировки. Для этого необходимо предоставить следующий пакет документов:

Действующий загранпаспорт.

Военно-учетный документ с отметкой о бронировании.

Выписка из приказа Министерства экономики о бронировании.

Приказ о командировке от предприятия, где работает забронированное лицо.

Важно учитывать, что срок пребывания за границей для таких лиц ограничен датами, указанными в приказе о командировке.

Пограничники имеют право требовать дополнительные документы для уточнения данных, поэтому рекомендуется иметь при себе оригиналы или заверенные копии всех бумаг, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва.

С 1 января 2026 года усилен контроль за актуализацией данных в реестре Оберіг. Если данные в военном документе не совпадают с информацией в электронной базе, или если лицо находится в розыске ТЦК, в выезде будет отказано до выяснения обстоятельств.

Также стоит помнить, что окончательное решение о пересечении границы всегда принимает инспектор пограничной службы непосредственно в пункте пропуска после изучения всех обстоятельств и проверки документов.

Раньше мы писали, как будет проходить мобилизация 2026 — читай в материале, что стоит знать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!