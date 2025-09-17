Заработные платы военных 2026 года: ожидать ли повышений

Зарплаты военных, защищающих нашу страну в тылу, планируют значительно повысить в следующем году. Читай в материале, предусмотренном проектом бюджета и как изменится базовая выплата военным в 2026 году.

Зарплата военных в 2026: чего ждать

В Украине рассматривается возможность существенных повышений находящихся в тылу военных зарплат. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил проработать вопрос об увеличении выплат военнослужащим в Бюджетной декларации 2026-2028 годов.

По состоянию на данный момент минимальный размер денежного довольствия военных составляет 20 130 гривен в месяц. На него оказывают влияние надбавки за должность, воинское звание, продолжительность службы и ее условия.

Именно военные в тылу получают около 20 тыс. грн., тогда как на передовой — от 100 до 200 тыс., в зависимости от сложности задач. Операторы дронов, работающих 30 дней на нуле, получают премию в 100 тысяч. Если защитники выполняют специальные боевые задания, им доплачивают еще 100 тыс. сверх оклада.

Военные сами обращаются с запросом об увеличении минимальной зарплаты в тылу. Планируется установить зарплату военным следующим образом: как минимум на уровне 50 тысяч гривен для рядового состава, 70 тыс. — для сержантского, 75-80 тыс. — для младших офицеров.

Народный депутат Руслан Горбенко подчеркнул, что достойный уровень зарплаты военных должен соответствовать стандартам НАТО и это главная цель:

Если говорить о достойном уровне заработной платы, о чем говорит президент, то конечная цель — это НАТО.

Правительству поручено обеспечить первоочередное финансирование по следующим направлениям:

разработка и закупка новых образцов вооружения и военной техники, а именно: современного высокоточного ракетного вооружения; беспилотных комплексов; роботизированных систем; средств радиоэлектронной борьбы; противовоздушной обороны; артиллерийское вооружение; бронетанковой техники.

своевременное и полное финансирование содержания личного состава сил безопасности и обороны;

реализация социальных гарантий.

