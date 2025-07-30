Повышение зарплаты военным в тылу — что известно об инициативе

Фото Pixabay, Генеральный штаб ВСУ В Украине рассматривается возможность повышения зарплаты военным в тылу, сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Руслан Горбенко. В эфире Новини.LIVE он заявил, что текущий уровень денежного довольствия в ВСУ не справедлив. Потому президент Владимир Зеленский предложил пересмотреть этот вопрос. Будет ли повышение зарплаты военным в тылу в 2025 году По словам Горбенко, сейчас зарплата военных в тылу составляет ориентировочно 20 тысяч гривен ежемесячно. Бойцы, выполняющие боевые задания на линии столкновения, имеют право на выплаты в пределах от 100 до 200 тысяч гривен. Зарплата зависит от места выполнения задач и сложности сделок.Отдельную премию получают операторы дронов. Тем, кто проводит 30 суток на нуле, насчитывают дополнительную выплату в 100 тысяч гривен. Однако существует запрос от военных по поводу значительного увеличения минимальной зарплаты для тех, кто служит в тылу. Читать по теме Выплаты для военных на лечение — механика и как получить деньги Государство гарантирует денежное пособие военным даже во время длительного лечения — какие условия. Руслан Горбенко отметил, что минимальная зарплата для рядового состава в тылу вырастет не менее чем до 50 тысяч гривен. Зарплата для сержантского состава будет на уровне от 70 тысяч гривен, а для младших офицеров уровень зарплаты будет колебаться от 75 до 80 тысяч гривен. Депутат отметил, что достойный уровень зарплаты для военных является одной из целей, отвечающих стандартам НАТО. — Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то, отдыхают и скорее учат украинских военных. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальную заработную плату от €2300 в месяц. Военные также имеют право на ежегодную выплату для социально-бытовых нужд. Читай, как именно ее получить. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Зарплата, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter