Повышение зарплаты военным в тылу — что известно об инициативе

В Украине рассматривается возможность повышения зарплаты военным в тылу, сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Руслан Горбенко.

В эфире Новини.LIVE он заявил, что текущий уровень денежного довольствия в ВСУ не справедлив. Потому президент Владимир Зеленский предложил пересмотреть этот вопрос.

Будет ли повышение зарплаты военным в тылу в 2025 году

По словам Горбенко, сейчас зарплата военных в тылу составляет ориентировочно 20 тысяч гривен ежемесячно. Бойцы, выполняющие боевые задания на линии столкновения, имеют право на выплаты в пределах от 100 до 200 тысяч гривен. Зарплата зависит от места выполнения задач и сложности сделок.

Отдельную премию получают операторы дронов. Тем, кто проводит 30 суток на нуле, насчитывают дополнительную выплату в 100 тысяч гривен.

Однако существует запрос от военных по поводу значительного увеличения минимальной зарплаты для тех, кто служит в тылу.

Руслан Горбенко отметил, что минимальная зарплата для рядового состава в тылу вырастет не менее чем до 50 тысяч гривен.

Зарплата для сержантского состава будет на уровне от 70 тысяч гривен, а для младших офицеров уровень зарплаты будет колебаться от 75 до 80 тысяч гривен.

Депутат отметил, что достойный уровень зарплаты для военных является одной из целей, отвечающих стандартам НАТО.

— Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то, отдыхают и скорее учат украинских военных. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальную заработную плату от €2300 в месяц.

Военные также имеют право на ежегодную выплату для социально-бытовых нужд. Читай, как именно ее получить.

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