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Повышение зарплаты военным в тылу — что известно об инициативе

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июля 2025, 14:30
Повышение зарплаты военным в тылу — что известно об инициативе
Фото Pixabay, Генеральный штаб ВСУ

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