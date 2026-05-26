Для тебя Война в Украине

Число жертв удара по Киеву возросло до трех: под завалами нашли фрагменты тела человека

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 мая 2026, 10:00 2 мин.
атака на киев 24 мая
Фото Нацполиция

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