Число жертв удара по Киеву возросло до трех: под завалами нашли фрагменты тела человека

Число человеческих жертв в результате недавней комбинированной воздушной атаки России на столицу Украины, которая произошла в ночь на 24 мая, увеличилось.

Национальная полиция Украины сообщила, что при непрерывном проведении сложных аварийно-спасательных и поисковых работ на месте наибольшего разрушения в Шевченковском районе города ГСЧС и правоохранители обнаружили новые фрагменты человеческого тела.

Количество погибших в результате обстрела Киева 24 мая возросло до трех человек — подробности

По предварительным данным следствия, эти останки могут принадлежать жительнице полуразрушенного пятиэтажного жилого дома, где в результате вражеского ракетного попадания был полностью обрушен целый подъезд.

Эта женщина считалась пропавшей без вести с момента трагедии, поскольку связь с ней оборвалась сразу после ночных взрывов.

Учитывая характер полученных травм и сильное повреждение конструкций здания, для окончательного подтверждения личности погибшей и официальной идентификации найденных останков будет назначена судебно-биологическая ДНК-экспертиза, которая позволит сравнить генетические образцы с материалами ее ближайших родственников.

Таким образом, общее количество подтвержденных жертв российских обстрелов в Киеве достигло трех человек.

Подробности массированного обстрела Киева 24 мая и последствия атаки РФ на территорию Украины в ту ночь — в материале.

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