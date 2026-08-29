Для тебя Война в Украине

День памяти защитников Украины: выразить уважение, почтить память и сохранить ее

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 августа 2026, 08:30 6 мин.
день памяти защитников
Фото Depositphotos

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