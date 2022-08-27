Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, история и традиции великого христианского праздника

Елена Яковлева, редактор сайта 27 августа 2022, 07:30
Успіння Пресвятої Богородиці - дата, історія та традиції свята
Фото: Pexels

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