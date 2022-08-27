Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, история и традиции великого христианского праздника

Успение Пресвятой Богородицы — одна из 12 важнейших дат в церковном календаре. Ее связывают с окончанием земной жизни Девы Марии и воссоединением с Иисусом Христом на небесах.

Читай историю и традиции праздника, а также когда его отмечают.

Успение Пресвятой Богородицы 2022 — дата

Успение Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают 28 августа по новому стилю (15 августа по старому). Эта дата фиксирована.

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В 2022 году 28 августа приходится на воскресенье. Так что верующие непременно пойдут в этот день в церковь.

История праздника Успение Пресвятой Богородицы

Церковь рассказывает, что после распятия, воскресения и вознесения Иисуса Христа его мать Дева Мария провела остаток своей земной жизни в Иерусалиме, проповедуя христианство.

Но вот 28 августа настал день, когда она перешла в Царство Небесное. Согласно библейским преданиям, однажды во время молитвы Богородица увидела Архангела Гавриила, когда-то известившего ей новость о том, что она станет матерью Иисуса.

На этот раз он сообщил, что через три дня душа Марии покинет тело. Пресвятая Дева успела за это время попрощаться с близкими и учениками Христа, а затем в их присутствии воссоединилась с Богом. Это подарило ей вечное небесное существование.

Отсюда и произошло название праздника Успение Пресвятой Богородицы — тихая, мирная смерть Девы Марии.

Традиции праздника Успение Пресвятой Богородицы

28 августа принято ходить в церковь и молиться к Деве Марии о здоровье близких. Во время торжественной службы освящают хлеб, орехи, мед, фрукты и зерно.

После этого семья собирается дома за праздничным столом и может отведать продукты, от которых удерживалась на протяжении Успенского поста (14-27 августа).

В этот день запрещено гулять свадьбу, тяжело работать, ссориться и желать кому-то зла. На праздник можно заготавливать варенье, консервацию, а также отдыхать в кругу родных.

Конец лета традиционно богат на выдающиеся религиозные даты. Читай, какие церковные праздники в августе 2022.

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