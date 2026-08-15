Успіння Пресвятої Богородиці — одна з 12 найважливіших дат у церковному календарі. Її пов’язують із закінченням земного життя Діви Марії та возз’єднанням з Ісусом Христом на небесах.

Читай історію та традиції свята, а також коли його відзначають.

Успіння Пресвятої Богородиці 2026 — дата

Успіння Пресвятої Богородиці цього року відзначають 15 серпня за новим стилем (28 серпня — за старим). Ця дата є фіксованою.

У 2026 році 15 серпня припадає на суботу. Тож віряни неодмінно підуть цього дня у церкву.

Історія свята Успіння Пресвятої Богородиці

Церква розповідає, що після розп’яття, воскресіння і вознесіння Ісуса Христа його мати Діва Марія провела останок свого земного життя у Єрусалимі, проповідуючи християнство.

Та ось настав день, коли вона перейшла до Царства Небесного. Згідно з біблійними переказами, одного разу під час молитви Богородиця побачила Архангела Гавриїла, який колись сповістив їй новину про те, що вона стане матір’ю Ісуса.

Цього разу він повідомив, що через три дні душа Марії покине тіло. Пресвята Діва встигла за цей час попрощатись з близькими та учнями Христа, а потім у їхній присутності возз’єдналась з Богом. Це подарувало їй вічне небесне існування.

Звідси й пішла назва свята Успіння Пресвятої Богородиці — тиха, мирна смерть Діви Марії.

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Традиції свята Успіння Пресвятої Богородиці

На Успіння заведено ходити до церкви та молитись до Діви Марії за здоров’я близьких. Під час урочистої служби освячують хліб, горіхи, мед, фрукти, а ще — колоски й зерно, адже саме в цей період раніше завершувалися жнива.

Після цього родина збирається вдома за святковим столом та може скуштувати продукти, від яких утримувалась впродовж Успенського посту (1-14 серпня).

До речі, на свято господині часто бралися за соління та квашення, збирали гриби, горіхи, а на зиму готували закрутки з овочів.

Що можна і не можна робити на Успіння

У цей день заборонено гуляти весілля, важко працювати, сваритись та бажати комусь зла. На свято можна заготовляти варення, консервацію, а також відпочивати у колі рідних.

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