Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, історія та традиції великого християнського свята

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 07:30
Успіння Пресвятої Богородиці - дата, історія та традиції свята
Фото: Pexels

Більше новин
Як вчителям підготуватися до навчального року
“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”
Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, історія та традиції великого християнського свята
Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці
Шаурма: як приготувати шаурму та соус до неї
Шаурма на всі випадки життя: класична, корисна та рецепт соусу-заправки
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії
Дивитись більше

Матеріали по темі

З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 27 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 27 серпня
Новоандріївка
Під Запоріжжям агрономи підірвалися на російській міні в комбайні — дивом вижили
Перехоплення розмов окупантів — 26 серпня 2022 року
Кілька прильотів, б’ють дуже чітко — нове перехоплення від СБУ, в якому дружина окупанта вражена влучністю ЗСУ

Відео
Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, історія та традиції великого християнського свята

Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 27 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 27 серпня
0:02:14
Новоандріївка
Під Запоріжжям агрономи підірвалися на російській міні в комбайні — дивом вижили
0:03:29
Харківщина
Прийшла до чоловіка на ніч на роботу і загинула: росіяни несуть біль і смерті жителям Харківщини
0:02:22
Історія власниці швейного цеху
Ворог знищив її бізнес, а вона, як фенікс, відродилася знову! Історія власниці швейного цеху
0:03:54
Зоопарк 12 місяців
Зоопарк вистояв навіть у російській окупації: як київські тваринки стали безстрашними
0:04:11
Українські фермери можуть отримати гранти до 10 млн грн - деталі
Обіцяють до 10 млн грн на розвиток бізнесу! Як фермерам отримати грантові гроші від держави
0:02:42
Оксана з Бахмута
Її засипало у п’ятиметровій вирві від вибуху, але жінка дивом вижила! Історія Оксани з прифронтового Бахмута
Запорізька АЕС вперше відключена від електромережі - навіщо це робить РФ
Україна за крок від радіаційної катастрофи? Що відбувається на ЗАЕС зараз та як реагує світ
Більше відео
Шаурма: як приготувати шаурму та соус до неї
Читати далі
Шаурма на всі випадки життя: класична, корисна та рецепт соусу-заправки
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь