Стиль життя

Успіння Пресвятої Богородиці 2026: дата, історія та традиції великого християнського свята

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 15 Серпня 2026, 08:00 2 хв.
успіння богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці Фото Pexels

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