Україна шукає новий захист від балістики РФ: які два шляхи розглядають

На тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot та зростання російського виробництва балістичних ракет Україна шукає способи посилити захист від таких ударів. Наразі є два основні напрямки — зміцнення інфраструктури та протидія російським ракетам ще до їхнього запуску.

Про це пише The Economist.

Два шляхи захисту від балістичних ракет

За даними видання, запаси українських перехоплювачів PAC-3 для Patriot майже вичерпані. Водночас Росія, за оцінкою The Economist, збільшила виробництво балістичних ракет приблизно до 100 одиниць на місяць.

Ще одним фактором залишається відсутність готової до застосування системи протиракетної оборони Freyja. Тому Україні доводиться розглядати інші способи протидії балістичним ударам.

Перший варіант — посилювати захист і маскування критичної інфраструктури та промислових об’єктів. Йдеться також про забезпечення необхідними запасними частинами, щоб пошкоджені об’єкти можна було швидше відновлювати.

Другий напрямок — стратегія, яку називають left-of-launch. Її суть полягає в тому, щоб зменшувати можливості противника завдати удару ще до моменту запуску ракети.

Для цього можуть використовуватися удари по підприємствах, де виготовляють ракети, а також по пускових установках. Таким чином, мета полягає у скороченні кількості ракет, які Росія може застосувати проти України.

Україна розраховує на власні ракети

У межах стратегії left-of-launch Україна також розраховує на розвиток власного ракетного виробництва.

Найближчими місяцями країна сподівається поповнити арсенал власними балістичними ракетами. Серед проєктів, про які згадує The Economist, — Сапсан, над яким працює Південмаш, а також FP-7 і більш далекобійна FP-9 від компанії Fire Point.

Очікується, що завдяки високій швидкості такі ракети зможуть використовуватися для ураження мобільних пускових установок. Це має дозволити атакувати їх до здійснення запуску та зміни позиції.

Водночас наголошується, що виявлення і знищення мобільних пускових установок залишається надзвичайно складним завданням. Навіть Сполучені Штати, які мали перевагу в повітрі під час операцій проти Ірану, стикалися з труднощами під час полювання на такі цілі.

Тож для України проблема захисту від російської балістики залишається комплексною: одночасно потрібно розвивати власне ракетне виробництво, захищати критичну інфраструктуру та шукати способи зменшити можливості Росії завдавати таких ударів.

Раніше ми повідомляли, що Україна не має чим збивати російські балістичні ракети. Тим часом війна на Близькому Сході спричинила підвищений попит на системи Patriot, які критично необхідні ЗСУ для відбиття російського терору.

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