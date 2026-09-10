Для тебе Новини

Україна шукає новий захист від балістики РФ: які два шляхи розглядають

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Вересня 2026, 13:00 3 хв.
Чим Україна може протистояти балістичним ракетам РФ: названо два шляхи
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь