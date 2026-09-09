Залужний про пакет допомоги від Британії: вагоме посилення української ППО

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про британський пакет допомоги для посилення української ППО вартістю £100 млн, а також про постачання дронів та артилерійських боєприпасів.

У вівторок, 8 вересня, Міністерство оборони Великої Британії повідомило про надання зимового пакету допомоги Україні, до якого, зокрема, увійдуть ракети-перехоплювачі для систем ППО.

Валерій Залужний про зимовий пакет допомоги від Британії

Валерій Залужний розповів, що включатиме зимовий пакет допомоги від Британії. За словами посла, Лондон виділяє £100 млн (понад €116 млн) на посилення української протиповітряної оборони перед зимою 2026-2027.

Зазначається, що ключовою частиною британської допомоги стануть ракети-перехоплювачі для систем Patriot та інших засобів ППО, які мають надійти в Україну до початку зими в рамках програми PURL.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це ініціатива США та НАТО, метою якої є забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами НАТО постачання цього озброєння та обладнання американського виробництва.

Залужний підкреслив, що нова допомога від Великої Британії є наразі “надважливою”.

— Дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot — це те посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою, — заявив посол.

Також Залужний додав, що ракети для Patriot не вирішать проблему регулярних атак росіян, але вони допоможуть захищати життя громадян та інфраструктуру, тож ця допомога є “вагомим внеском”.

Окрім посилення української ППО перед зимою Лондон також прискорює поставки безпілотників. Із понад 120 тис. запланованих на 2026 рік передали 25 тис. безпілотників, розповів посол.

Крім того, Британія продовжить постачати далекобійні артилерійські боєприпаси, які профінансувала низка держав, включно із самою Британією: Німеччина, Данія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Валерій Залужний зазначив, що росіяни налаштовані виключно на ескалацію ударів по Україні й протидіяти цьому можна лише спільними діями союзників Києва. Він також подякував уряду та народу Великої Британії за підтримку перед складною зимою.

7 вересня на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі українська сторона передала перелік пріоритетних потреб для ППО. 8 вересня відбулося вже 36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, на якому партнери Києва оголосили нові пакети військової допомоги.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став послом України у Великій Британії весною 2024 року.

Фото: Валерій Залужний

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