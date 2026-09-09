Для тебе Війна в Україні

Залужний про пакет допомоги від Британії: вагоме посилення української ППО

Марина Слизовська, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 13:00 3 хв.
валерій залужний
Залужний розповів про допомогу Британії

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