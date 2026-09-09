РФ вдарила по 22-поверховому будинку в Києві: є постраждалі

Російська армія сьогодні, 9 вересня, вдарила по житловому будинку у Дарницькому районі Києва. Унаслідок російського удару постраждали шестеро людей, зокрема вагітна жінка.

Про наслідки удару поінформували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Наслідки обстрілу Дарницького району Києва

Обстріл Дарницького району Києва стався у середу зранку, 9 вересня. Росіяни атакували 22-поверховий житловий будинок, унаслідок удару були зруйновані конструкції на рівні 11-12-го поверхів, на рівні 12-го поверху сталася пожежа.

Обстріл Дарницького району 9 вересня 2026 / 6 Фотографій

Пожежники ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

Тим часом у столичній поліції повідомили про документування наслідків чергового обстрілу. На місці події у Дарницькому районі працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, співробітники ДСНС та інші профільні служби.

Спочатку повідомлялося про чотирьох людей, які постраждали через обстріл, потім кількість постраждалих збільшилася до шістьох.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська вчергове масовано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками, унаслідок атаки загинули люди.

Фото: ДСНС

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