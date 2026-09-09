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Пункт пропуску Старокозаче на Одещині атакували дрони: є загиблі та постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
Атака на Старокозаче: пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово закрили
Фото Державна прикордонна служба України

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