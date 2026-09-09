Пункт пропуску Старокозаче на Одещині атакували дрони: є загиблі та постраждалі

Російські ударні безпілотники вночі атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні України з Молдовою. Внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура КПП, спалахнули пожежі. Серед цивільних є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Старокозаче

Як повідомили у ДПСУ, росіяни обстріляли міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Старокозаче. Ворожі дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та території поблизу нього. Після ударів виникли пожежі. На місці працюють рятувальники та інші відповідні служби.

За словами Олега Кіпера, внаслідок атаки є жертви серед цивільних, які перебували неподалік Старокозачого.

– На жаль, є жертви серед цивільних, які перебували біля пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали, – повідомив голова Одеської ОВА.

Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань.

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Старокозаче КПП тимчасово не працює

Через наслідки російської атаки роботу пункту пропуску Старокозаче тимчасово призупинили.

У Державній прикордонній службі зазначили, що оформлення громадян і транспортних засобів через цей напрямок наразі не здійснюється.

– Через ворожу атаку тимчасово не працює пункт пропуску Старокозаче, – повідомили у ДПСУ.

Про ситуацію на Старокозаче КПП українська сторона поінформувала молдовських колег. Наразі на місці триває робота відповідних служб. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та пожеж, після чого буде вирішуватися питання про відновлення роботи пункту пропуску.

Раніше ми повідомляли про те, що Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою понад сім годин, були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, територія елеватора та автомобілі.

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