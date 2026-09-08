РФ ударила по телеканалу Ми — Україна під час ефіру: є постраждалі

Російські війська сьогодні вдень, 8 вересня, атакували приміщення телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. Унаслідок російського обстрілу постраждали п’ятеро осіб, їм надають допомогу.

Про це повідомила пресслужба телеканалу.

Обстріл телеканалу Ми — Україна 8 вересня 2026 року: що відомо

Обстріл приміщення телеканалу Ми — Україна відбувся у вівторок вдень, 8 вересня. Під російським ударом опинився ньюзрум та робочі кабінети. У цей момент телеканал працював у прямому ефірі телемарафону Єдині новини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що будівлю Ми — Україна атакував російський дрон, що спричинило її часткове руйнування. На місці російського обстрілу працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС вже загасили пожежу.

Також президент зазначив, що відомо про пʼятьох постраждалих, але їхня кількість може збільшитися.

— Шахеди проти медіа — це нова сторінка російської деградації, і точно має бути реакція Європи і світу на це. Не можна залишати безкарним жоден удар по Україні й українцях — по життю. Росію потрібно зупинити, і це можливо тільки завдяки спільним зусиллям, — додав Зеленський.

Це не перший російський обстріл, унаслідок якого постраждало приміщення телеканалу Ми — Україна. У ніч на 20 серпня під час масованої атаки на Київ значні пошкодження отримав ньюзрум, частину стелі в коридорах знесла вибухова хвиля, також у будівлі повибивало вікна.

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