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РФ ударила по телеканалу Ми — Україна під час ефіру: є постраждалі

Марина Слизовська, редакторка сайту 08 Вересня 2026, 13:40 2 хв.
телеканал ми україна
Фото ДСНС/Facebook

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