Молитва на Різдво Пресвятої Богородиці: сильні слова про допомогу, здоров’я та захист

Свято Різдва Пресвятої Богородиці особливо близьке жінкам, адже Діва Марія сприймається як матір та заступниця.

За давньою традицією в цей день просять Богородицю про здоров’я дітей, захист родини, допомогу у життєвих проблемах і душевний спокій.

Особливим свято є для жінок, які мріють про материнство, адже історія матері Діви Марії — Анни — стала символом надії.

Які молитви читати на Різдво Пресвятої Богородиці — текст канонічної молитви та щирі звернення своїми словами у нашому матеріалі.

Яка молитва читається на Різдво Пресвятої Богородиці: канонічний текст

Православна Церква України не встановлює окремих правил, за якими віряни мають молитися цього дня. Проте є певні канонічні тексти, які читають в церкві, і якими можна молитися вдома. От одна з них:

О Найсвятіша і Богом вибрана Діво, Владичице наша Богородице, Неба і землі Царице, що на радість і втіху усьому світові від безплідних і бездітних батьків Богом дарована! Народжена Божим Провидінням Ти відкинула безпліддя тієї, що Тебе народила, і нині Своїм заступництвом біля престолу Вседержителя вчини наше безплідне серце плодоносним і зроби його безплідним на лихі вчинки, нехай стануть гнилими слова і нечисті помисли наші. О Всеблаженна! Зроби нас дітьми Божими, щоби ми завжди добрі діла благоплідно приносили.

Молитва на Різдво Пресвятої Богородиці про захист

Пресвята Богородице, покрий мене і моїх близьких Своїм святим покровом. Захисти нас від біди, зла, страху та недобрих людей. Допоможи зберегти мир у душі, зміцни нашу віру і не залишай у важкі хвилини. Моли Господа про нашу безпеку, захист і благополуччя. Амінь.

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Пресвята Богородице, захисти мою родину від усякого зла, біди, хвороб і недобрих людей. Збережи любов та злагоду між нами, даруй здоров’я, мир і душевний спокій. Будь поруч із моїми рідними, оберігай їхні дороги та домівку. Моли Господа про милість і захист для всієї нашої родини. Амінь.

Молитва до Богородиці про здоров’я

Пресвята Богородице, з вірою звертаюся до Тебе і прошу про здоров’я для себе та моїх близьких. Допоможи нам зберегти сили, душевний спокій і надію. Підтримай тих, хто хворіє, зміцни їх у випробуваннях і попроси у Господа милості, зцілення та допомоги. Нехай Твоя молитва буде з нами щодня. Амінь.

Молитва до Богородиці про допомогу

Пресвята Богородице, почуй мою молитву і не залиш мене саму у важку хвилину. Простягни наді мною Свій покров, допоможи подолати всі труднощі та знайти правильний шлях. Дай моєму серцю сили, спокою і віри, а в моє життя принеси надію та світло. Моли Господа за мене і моїх близьких. Амінь.

Сильна молитва до Богородиці про народження дитини своїми словами

Пресвята Богородице, Матір Божа і наша Небесна Мати, звертаюся до Тебе з надією та вірою.

Ти знаєш моє серце, бачиш моє бажання стати матір’ю і знаєш, як сильно я мрію про дитину. Прошу Тебе, не залишай мене без Твого заступництва та підтримки. Допоможи мені пройти цей шлях із вірою, не втратити надії та приймати кожен день із любов’ю і терпінням.

Помолися за мене перед Господом, щоб, якщо на те Його свята воля, Він дарував нашій родині дитину, яку ми зможемо любити, берегти й виховувати в добрі та любові.

Пошли мені душевні сили, спокій і терпіння. Вбережи мене від відчаю, страху та болю, зміцни мою віру і допоможи не втрачати надії.

Пресвята Богородице, огорни мене Своєю материнською любов’ю, будь поруч у хвилини смутку і радості та приведи мене до того щастя, про яке просить моє серце.

Нехай буде воля Божа. Амінь.

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