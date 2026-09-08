Молитва на Рождество Пресвятой Богородицы: сильные слова о помощи, здоровье и защите

По давней традиции в этот день просят Богородицу о здоровье, защите семьи, помощи в жизненных проблемах и душевном спокойствии.

Особенным праздник является для женщин, которые мечтают о материнстве, ведь история матери Девы Марии — Анны — стала символом надежды.

Какие молитвы читать на Рождество Пресвятой Богородицы — текст канонической молитвы и искренние обращения своими словами в нашем материале.

Какая молитва читается на Рождество Пресвятой Богородицы: канонический текст

Православная Церковь Украины не устанавливает отдельных правил, по которым верующие должны молиться в этот день. Однако есть определенные канонические тексты, которые читают в церкви и которыми можно молиться дома. Вот один из них:

О Всесвятая и Богом избранная Дева, Владычице наша Богородице, Неба и земли Царице, которая на радость и утешение всему миру от бесплодных и бездетных родителей Богом дарована! Рожденная Божиим Провидением, Ты отвергла бесплодие той, которая Тебя родила, и ныне Своим заступничеством у престола Вседержителя сделай наше бесплодное сердце плодоносным и сделай его бесплодным на злые поступки, пусть станут гнилыми слова и нечистые помыслы наши. О Всеблаженная! Сделай нас детьми Божиими, чтобы мы всегда добрые дела благоплодно приносили.

Молитва на Рождество Пресвятой Богородицы о защите

Пресвятая Богородица, покрой меня и моих близких Своим святым покровом. Защити нас от беды, зла, страха и недобрых людей. Помоги сохранить мир в душе, укрепи нашу веру и не оставляй в тяжелые минуты. Моли Господа о нашей безопасности, защите и благополучии. Аминь.

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Пресвятая Богородица, защити мою семью от всякого зла, беды, болезней и недобрых людей. Сохрани любовь и согласие между нами, даруй здоровье, мир и душевное спокойствие. Будь рядом с моими родными, оберегай их дороги и дом. Моли Господа о милости и защите для всей нашей семьи. Аминь.

Молитва к Богородице о здоровье

Пресвятая Богородица, с верой обращаюсь к Тебе и прошу о здоровье для себя и моих близких. Помоги нам сохранить силы, душевное спокойствие и надежду. Поддержи тех, кто болеет, укрепи их в испытаниях и попроси у Господа милости, исцеления и помощи. Пусть Твоя молитва будет с нами каждый день. Аминь.

Молитва к Богородице о помощи

Пресвятая Богородица, услышь мою молитву и не оставь меня одну в тяжелую минуту. Простри надо мной Свой покров, помоги преодолеть все трудности и найти правильный путь. Дай моему сердцу силы, спокойствия и веры, а в мою жизнь принеси надежду и свет. Моли Господа за меня и моих близких. Аминь.

Сильная молитва к Богородице о рождении ребенка своими словами

Пресвятая Богородица, Матерь Божия и наша Небесная Мать, обращаюсь к Тебе с надеждой и верой.

Ты знаешь мое сердце, видишь мое желание стать матерью и знаешь, как сильно я мечтаю о ребенке. Прошу Тебя, не оставляй меня без Твоего заступничества и поддержки. Помоги мне пройти этот путь с верой, не потерять надежду и принимать каждый день с любовью и терпением.

Помолись обо мне перед Господом, чтобы, если на то будет Его святая воля, Он даровал нашей семье ребенка, которого мы сможем любить, беречь и воспитывать в добре и любви.

Пошли мне душевные силы, спокойствие и терпение. Убереги меня от отчаяния, страха и боли, укрепи мою веру и помоги не терять надежды.

Пресвятая Богородица, окутай меня Своей материнской любовью, будь рядом в минуты печали и радости и приведи меня к тому счастью, о котором просит мое сердце.

Да будет воля Божия. Аминь.

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