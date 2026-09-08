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Рождество Пресвятой Богородицы: дата, значение и поздравления в стихах и прозе

Анна Голишевская, редактор сайта 08 сентября 2026, 10:30 3 мин.
рождество богородицы 2026
Фото Unsplash

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