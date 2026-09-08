Рождество Пресвятой Богородицы: дата, значение и поздравления в стихах и прозе

По старому стилю этот большой праздник принято отмечать 21 сентября. Однако у многих людей возникает вопрос о том, когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году?

Из-за того, что Православная церковь Украины уже перешла на новый церковный календарь, этот праздник верующие стали отмечать 8 сентября. Что известно о Рождестве Пресвятой Богородицы и как поздравить с этим праздником — читай в материале.

Рождество Пресвятой Богородицы 2026: значение и традиции

Согласно давним традициям, в этот день ходят в церковь. Там совершают богослужения, ставят свечи и читают молитвы. Было принято именно к этому празднику собирать урожай, заготовить калину. Девушки в этот день подавали милостыню. Считалось, что таким образом у семьи будет достаток.

Женщины в этот день подавали подаяние, поскольку верили, что за это Богородица принесет достаток в дом.

Парни на Богородицу начинали ссылать сватов. А девушки тем временем пекли выпечку в форме букв Р и П. Из блюд ели рыбные супы, уху, грибные пироги. Также хозяйки должны были украсить икону разнообразными сухоцветами и калиной.

Праздник Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

нельзя есть мясо;

запрещено ссориться;

желать зла;

устраивать стычки, споры;

злословить;

нельзя заниматься физическим трудом.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

Пожелать тебе доброго хочется,

Благодатью пусть мысли наполнятся,

А невзгоды уйдут за околицу!

Вера станет всей жизни спасением

От злорадства и грехопадения,

Воцарится в семье понимание,

И твои воплотятся мечтания!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Я желаю тебе веры и силы,

Чтоб любовь согревала тебе сердце,

Чтоб надежды на лучшее были.

Пусть хранит тебя всегда Богоматерь

И тропинкою жизни ведет,

Крепость духа, душевные силы

И в уныние, и в счастье дает.

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

Поздравление Рождество Пресвятой Богородицы в прозе

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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Желаю мира и пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела. Пусть чистыми и непорочными будут мысли души твоей, а в сердце будут только добрые мечты и вдохновение!

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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пусть этот светлый праздник принесет тебе много положительных эмоций и искренних улыбок! Гармонии, победы и больше светлых моментов в жизни!

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Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица хранит твой дом и твою семью от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира тебе, добра и душевной благодати! От всего сердца я желаю тебе только самых ярких эмоций, чистых помыслов и добра!

Раньше мы рассказывали, о важных церковных праздниках в сентябре 2026, читай про даты и традиции каждого из особенных дней.

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