Рождество Пресвятой Богородицы: дата, значение и поздравления в стихах и прозе

По старому стилю этот большой праздник принято отмечать 21 сентября. Однако у многих людей возникает вопрос о том, когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году?
Из-за того, что Православная церковь Украины уже перешла на новый церковный календарь, этот праздник верующие стали отмечать 8 сентября. Что известно о Рождестве Пресвятой Богородицы и как поздравить с этим праздником — читай в материале.
Рождество Пресвятой Богородицы 2026: значение и традиции
Согласно давним традициям, в этот день ходят в церковь. Там совершают богослужения, ставят свечи и читают молитвы. Было принято именно к этому празднику собирать урожай, заготовить калину. Девушки в этот день подавали милостыню. Считалось, что таким образом у семьи будет достаток.
Женщины в этот день подавали подаяние, поскольку верили, что за это Богородица принесет достаток в дом.
Парни на Богородицу начинали ссылать сватов. А девушки тем временем пекли выпечку в форме букв Р и П. Из блюд ели рыбные супы, уху, грибные пироги. Также хозяйки должны были украсить икону разнообразными сухоцветами и калиной.
Праздник Пресвятой Богородицы: что нельзя делать
- нельзя есть мясо;
- запрещено ссориться;
- желать зла;
- устраивать стычки, споры;
- злословить;
- нельзя заниматься физическим трудом.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Пожелать тебе доброго хочется,
Благодатью пусть мысли наполнятся,
А невзгоды уйдут за околицу!
Вера станет всей жизни спасением
От злорадства и грехопадения,
Воцарится в семье понимание,
И твои воплотятся мечтания!
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Я желаю тебе веры и силы,
Чтоб любовь согревала тебе сердце,
Чтоб надежды на лучшее были.
Пусть хранит тебя всегда Богоматерь
И тропинкою жизни ведет,
Крепость духа, душевные силы
И в уныние, и в счастье дает.
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
Поздравление Рождество Пресвятой Богородицы в прозе
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Поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы и от души желаю мира, счастья, здоровья, радости, добра и отрады. Желаю мира и пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса, пусть ни дня не проходит без надежды, любви и славного дела. Пусть чистыми и непорочными будут мысли души твоей, а в сердце будут только добрые мечты и вдохновение!
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Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пусть этот светлый праздник принесет тебе много положительных эмоций и искренних улыбок! Гармонии, победы и больше светлых моментов в жизни!
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Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица хранит твой дом и твою семью от беды и бедствия, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира тебе, добра и душевной благодати! От всего сердца я желаю тебе только самых ярких эмоций, чистых помыслов и добра!
Раньше мы рассказывали, о важных церковных праздниках в сентябре 2026, читай про даты и традиции каждого из особенных дней.
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