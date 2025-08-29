Церковные праздники в сентябре 2025: даты и традиции каждого из важных дней

В сентябре у христиан западного обряда будет три главных церковных праздника, и еще несколько дней памяти и чествований. Важно не пропустить величайшие праздники, такие как Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В материале рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2025 по новому церковному календарю. А также делимся советами, как вести себя в эти праздничные дни и что нельзя делать.

Церковные праздники в сентябре 2025: календарь ПЦУ

В сентябре у верующих будет много возможностей посетить церковь и попросить у Бога обо всем, чего им нужно. По этому церковному календарю ты не забудешь ни одного важного праздника или дня памяти.

4 сентября — иконы Божией Матери Неопалимая Купина

Икону чтят как защитницу от пожаров и стихийного бедствия. Можно помолиться этой иконе и попросить защиты от огня, пожаров и других бед. Лучше всего просить о благе и здоровье пожарных и тех, кто работает в экстремальных условиях.

Можно поставить свечу перед иконой Богородицы, освятить жилье святой водой. Не зажигай огонь без необходимости.

6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария

6 сентября верующие вспоминают чудо Архангела Михаила, когда он спас храм и людей, и направил реку в другую сторону. В этот день также принято молиться к Архистратигу Михаилу, посещать литургию.

Сегодня молятся о защите от врагов, мире в семье, духовной силе.

7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

В последний день духовной подготовки перед великим христианским праздником Рождества Пресвятой Богородицы верующие молятся Пресвятой Богородице о покрове и покровительстве. В этот день принято молиться за детей.

Можно посетить вечернее богослужение. В этот день нельзя ссориться, сплетничать или злословить. Также не проводятся масштабные празднования.

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Один из самых больших религиозных праздников. В этот день нельзя работать и выполнять трудную домашнюю работу. Все важные дела стоит отложить на следующий день. Воспользуйся возможностью сходить в церковь.

8 сентября символизирует начало спасения человечества. В церкви совершают праздничную литургию и прославляют Божью Матерь. В этот день можно просить исцеления и мира.

13 сентября — память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предсвятие Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

В этот день верующие благодарят Бога за дар воскресения и спасения. Почитают святыни и святые города. В предсвятие готовятся к Воздвижению Креста Господня, молятся и раскаиваются.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня. Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

14 сентября отмечают один из 12 главных праздников года — Воздвижение Креста Господня. Это день сурового поста и духовного сосредоточения. Также в этот день отмечают Преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

В храмах проводятся особые службы. В этот день нельзя употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты, яйца и рыбу. У Бога просят о силах снести страдания, победы над грехами и духовного очищения.

17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

17 сентября чествуют самых известных христианских святых — Веру, Надежду, Любовь и Софию. В этот день молятся и просят о духовной силе и стойкости веры. Матери молятся о детях. В церквях ставят свечи за здоровье или упокой душ детей.

19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

В этот день верующие чтят мужество, веру, прощение врага и несокрушимость духа перед смертью. В молитвах верующие просят о стойкости, верности, смирении.

23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Верующие в этот день вспоминают праведных Захария и Елисавету, которые когда были в преклонном возрасте и бездетными, начали пророка Иоанна. Верующие благодарят Бога за дар жизни.

26 сентября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

26 сентября верующие вспоминают любимого ученика Иисуса — апостола Иоанна. В этот день читают Евангелие от Иоанна и молятся о любви к ближним.

30 сентября — священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского

30 сентября верующие молятся о свете веры в обществе и семье. Просят о мужестве и духовной силе на борьбу с грехами.

